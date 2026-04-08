Caso UNGRD: Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco serán acusados el 29 de abril

La Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, el miércoles 29 de abril ante los magistrados de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Esto por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Lea también: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, queda en libertad por vencimiento de términos

Bonilla enfrentará en libertad la etapa de juicio, luego que, el Tribunal Superior de Bogotá le otorgara en la tarde de este martes, la libertad por vencimiento de términos.

Esto ocurrió tras considerar que la Fiscalía no radicó dentro de los términos exigidos en la ley, el escrito de acusación contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por lo que este último recuperó la libertad que había perdido desde el pasado 18 de diciembre de 2025 cuando se impuso una medida de aseguramiento y permanecía en una guarnición militar.

¿Qué dice el expediente?

Según la Fiscalía los exministros del Gobierno de Gustavo Petro se habrían concertado para concretar un “pacto criminal” para supuestamente comprar congresistas a cambio de 74 proyectos en regiones por más de 612.000 millones de pesos.

La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, que tiene a su cargo la macro investigación, señaló en su momento, que entre mayo de 2023 y febrero de 2024, se habría configurado la empresa criminal que afectó no solo a la UNGRD, sino también al Instituto Nacional de Vías (Invías).

“Desde por lo menos mayo de 2023 hasta mediados de febrero de 2024, ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del Interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, dijo la fiscal Patiño.

Le puede interesar: Fiscalía radicó acusación contra exministros Velasco y Bonilla por caso UNGRD

Supuesta compra de congresistas

La fiscal continuó describiendo que en “desarrollo del pacto criminal ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías, INVIAS o en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República a las que pertenecían”.

La empresa criminal y el papel que jugaron Olmedo López y Sneyder Pinilla

Según la macroinvestigación de la Fiscalía, “a este acuerdo de voluntades se vinculó Olmedo de Jesús López Martínez (director) y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez (subdirector de la UNGRD), quienes direccionaron proyectos de obra de emergencia a favor de los parlamentarios involucrados según lo convenido ilícitamente. La empresa criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, toda vez que se extendió durante el tiempo en que ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho”.

Fiscalía advierte que se entregaron 74 proyectos a los congresistas por más de 612 mil millones de pesos.

La fiscal Patiño aseguró que supuestamente los congresistas fueron comprados con 74 proyectos, no solo de la UNGRD, sino también del Invías, a cambio de apoyar las reformas y los proyectos de endeudamiento del Gobierno Nacional.

“Entre mayo de 2023 y febrero de 2024, lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el INVIAS por 571 mil 701 millones 473 mil 657 pesos y 5 proyectos en la UNGRD por 40 mil 536 millones 363 mil 430 pesos para un total de 612 mil 237 millones 837 mil 087 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos”, mencionó la Fiscalía.