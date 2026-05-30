Judicializan a uno de los presuntos líderes del esquema de estafa con criptomoneda Daily Cop

La Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a Edwin Betancourth Carvajal, uno de los presuntos “cerebros” del esquema de estafa masiva mediante la criptomoneda Daily COP, con la cual miles de ciudadanos que invirtieron en esa moneda digital perdieron más de 120.000 millones de pesos.

De acuerdo con los materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, Betancourth habría ejercido funciones de representación y además habría sido accionista del esquema de captación de dinero que desfalcó a cientos de colombianos.

Pero también, Betancourth Carvajal fue relacionado en 43 de las denuncias de las víctimas quienes lo identificaron como la persona a la cual le fue entregado dinero, cargas a bileteras virtuales y trabas para recuperar sus recursos luego de que se produjo la debacle de Daily COP.

Edwin Betancourt Carvajal fue sindicado de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. El señalado no aceptó los cargos endilgados y la única restricción que tendrá por el momento es que no podrá salir del país.

Lo anterior, debido a que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento intramural o domiciliaria en razón a que Edwin Betancourth se entregó voluntariamente.

El escándalo de Daily COP

Este esquema de estafa a gran escala tuvo como fundamento la promoción de una criptomoneda, en la que se ofrecían rentabilidades de entre el 0.5 y el 12% mensual por invertir sus recursos en la moneda virtual.

Así, los cerebros de Daily COP lograron captar más de 126.000 millones de pesos de ciudadanos incautos quienes confiaron en dichas rentabilidades que supuestamente se veían reflejadas en billeteras virtuales. Un día dejaron de tener acceso a dichas billeteras y su inversión se perdió.

El monto del desfalco fue consignado, según la información que rastrea la Fiscalía, en cuentas de empresas aliadas y distintas personas vinculadas al esquema que se popularizó entre 2019 y 2022.