Caso UNGRD: En firme juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio que se adelanta contra los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, por los sobornos que habrían recibido en medio del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En la tarde de este jueves, el magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia, rechazó de entrada la solicitud de nulidad que presentó la defensa de Andrés Calle.

Precisamente, la Sala expidió un auto de 97 páginas en el que se pronuncia sobre su decisión de negar la petición de nulidad.

El abogado Santiago Trespalacios, defensor de Calle, apeló y de esta manera le solicitó a la Sala de Casación Penal revisar las pruebas que la Sala de Primera Instancia no aceptó.

Según se conoció, los magistrados Ariel Torres y Blanca Barreto apoyaron la decisión de su homólogo Caldas.

De esta manera, continuará la audiencia preparatoria de juicio, donde se definirán las pruebas que la magistratura examinará durante la etapa de juzgamiento.