JEP: dos generales (r) y otros 25 militares pedirán perdón por 209 falsos positivos en el Meta

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la realización de la Audiencia de Reconocimiento por falsos positivos en el departamento del Meta, los próximos 3,4 y 5 de junio en Villavicencio.

Allí, los generales en retiro, Francisco José Ardila y Carlos Ovidio Saavedra, en su calidad de excomandantes de la Brigada 7 del Ejército, junto a un grupo de coroneles y otros oficiales y suboficiales (r) pedirán perdón por 209 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2007.

Dentro de los altos oficiales que también reconocerán responsabilidad están los excomandantes del Batallón Vargas, coronel (r) Alejandro Cabuya, y Néstor Sánchez Aguirre.

También asistirán a la diligencia a pedir perdón exmandos del Gaula del Meta, como el mayor Rodolfo Ignacio Mantilla. Además de la comisión de falsos positivos, los comparecientes que aceptaron las conductas endilgadas, también se referirán a sus nexos con grupos paramilitares en el Meta.

La JEP documentó, apoyada también en las investigaciones de la Fiscalía y Justicia y Paz, la relación entre unidades como el Batallón Vargas al mando del coronel (r) Cabuya con el Bloque Centauros de las AUC y sus cabecillas como alias ‘Jorge Pirata’ y ‘Chatarro’.

Incluso dentro de los testimonios recopilados se encuentra el de Dairo Úsuga ‘Otoniel’, excomandante máximo del Clan del Golfo y quien integró en el pasado las filas del Centauros. En medio de esas relaciones, los militares coordinaron 117 falsos positivos con los miembros de las Autodefensas.

“La Sala determinó que estos hechos causaron afectaciones de carácter individual, familiar, social, político, cultural y productivo, así como daños a la identidad, el buen nombre, las relaciones familiares y comunitarias, la salud integral, los proyectos de vida, el empleo, el patrimonio y el ejercicio de la ciudadanía” señaló la JEP frente a esta macroinvestigación liderada por el magistrado Alejandro Ramelli.

La JEP aclaró también lo que viene para los comparecientes que fueron imputados y que no aceptaron responsabilidad. Se trata de los coroneles (r) Jorge Enrique Galarcio y Fernando Ortiz González, quienes fueron remitidos a la Fiscalía de la JEP para que vayan a juicio.

Asimismo, el tribunal transicional indicó que la situación del general (r) Carlos Eduardo Ávila, quien tampoco aceptó los cargos, está en manos de la Sala de Reconocimiento en pleno, para que determine si lo remite a juicio.