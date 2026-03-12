Congresistas reelegidos e involucrados en el escándalo de la UNGRD: Corte ordenó cárcel

Este miércoles, 11 de marzo, Caracol Radio pudo conocer en primicia que La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

A 2 de los seis acusados la Corte les dio medida de aseguramiento en centro carcelario.

¿Quiénes son los involucrados en el escándalo de la UNGRD?

Los congresistas que se han visto envueltos en el escándalo de la UNGRD son: tres del Partido Liberal, uno del Partido Conservador, uno del Partido Verde y una senadora con curul de paz.

Wadith Manzur (Partido Conservador)

Liliana Bittar (Partido Liberal)

Julián Peinado (Partido Liberal)

Karen Manrique (Curul de paz y ahora MAIS)

Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)

Juan Diego Muñoz (Alianza Verde)

Cabe recordar que las elecciones con las que se eligieron los próximos senadores y representantes a la Cámara se llevaron a cabo el domingo 8 de marzo. Durante dicha jornada electoral, 2 de los involucrados en el desfalco de la UNGRD fueron reelegidos.

¿Quiénes son los congresistas reelegidos?

Tras conocerse el resultado de los escrutinios de las elecciones legislativas, Karen Manrique del Movimiento Alternativo Indígena y Social ‘MAIS’ y Wadith Manzur del Partido Conservador resultaron ser reelegidos para el Congreso.

Y son precisamente ellos a quienes la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Cabe recordar que Manzur fue reelegido con más de 130.000 votos, mientras que Manrique obtuvo 88.294.

La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

¿Qué pasará con sus puestos en el congreso?

De acuerdo con la Sala, el material recaudado durante la investigación fue suficiente para concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio y le notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos.

