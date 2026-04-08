No significa que el proceso se paralice: abogado Jaime Granados por libertad del exministro Bonilla

Este martes el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla quedó en libertad por vencimiento de términos luego de que el Tribunal Superior de Bogotá lo ordenara. Cabe recordar que el exfuncionario del Gobierno Nacional es procesado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por este motivo, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, habló el abogado Jaime Granados, quien explicó por qué esta figura se le aplicó a Bonilla.

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“El artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido varias veces unificado, establece eso en su numeral cuarto, en la medida en que estamos hablando de que el término será de 60 o de 120 días, según el caso, del momento en que se impone la medida de aseguramiento, no antes, y es hasta cuando se presenta el escrito de acusación, si no se presenta en ese lapso, procede el derecho a recuperar su libertad, lo que no significa que el proceso se paralice, sino que eso continúa y en esto no se puede ser menos garantista”, narró el abogado.

Adicionalmente, Granados insistió en que según la ley colombiana todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

“Debemos empezar por estimar que toda la persona que está vinculada a un proceso penal se presume que es inocente hasta que el Estado pruebe, mediante la Fiscalía, y con pruebas en el momento oportuno, su culpabilidad y que un juez así lo declare y quede infirme. Mientras tanto, todas las personas, sin importar las simpatías o antipatías políticas o personales, se presumen inocentes. Y toda persona que se pone inocente, en principio, tiene derecho a que su libertad se mantenga también", aseguró.

La explicación de la libertad del exministro Ricardo Bonilla

Y así, explicó el caso del exministro Bonilla: “En el derecho penal la regla es todos estamos libres y solo por excepción, de manera muy estricta, en pocos casos se debe privar la libertad antes de que exista una condena infirme. En el caso que se menciona, el del ministro Bonilla, pues entendió la misión de justicia de que era de esas excepciones que podía estar privado de su libertad mientras avanzaba el proceso".

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“Pero en ese caso se activan los términos que son muy estrictos y muy breves: en 60 o 120 días, o en algunos casos, algo más, según las circunstancias particulares de cada caso, para que desde el momento en que se ha privado la libertad después de una imputación, si no se ha presentado el escrito de acusación o solicitado la percusión, entre libertad. O si después de presentado el escrito no se adelanta el juicio, según el caso”, comentó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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