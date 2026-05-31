Medicina Legal confirmó que inició la identificación de 48 cadáveres del Guaviare

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió, para identificación y abordaje forense, 48 cuerpos que fueron encontrados por la comunidad en el lugar conocido como Barranco Colorado, en el municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.

En dicha región se presentaron enfrentamientos entre grupos disidentes de “Iván Mordisco” y “Calarcá”.

Los 48 cuerpos fueron trasladados a tres sedes del Instituto, así: 28 a la sede central en Bogotá, 14 a Villavicencio y 6 a las instalaciones de Yopal.

“El equipo de médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo adelantará la identificación de los cuerpos y, de manera articulada, realizará los procedimientos de abordaje y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares”, detalló Medicina Legal.

Así fueron hallados los cadáveres

El miércoles 27 de mayo la comunidad de la vereda Barraco Colorado en zona rural de San José del Guaviare se vio sorprendida cuando hombres armados dejaron a la vista de la población 48 cuerpos y se fueron.

Ante el miedo la comunidad pidió ayuda y mientras llegada recogieron los cuerpos y los dejaron todos en un mismo lugar.

El clamor de la comunidad fue escuchado y dos lanchas con cinco bomberos entre ellos dos enfermeros, acompañados por la Defensoría del Pueblo, los Bomberos, la MAPP-OEA, la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y autoridades locales tomaron el rio Guaviare a las 3pm de este jueves 28 de mayo y llegaron pasadas las 6.30pm a la comunidad que ya sabía que iban en camino.

Así lo relató en los micrófonos de Caracol Radio, el teniente Raúl Malagón, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare:

“Al llegar al sitio pues fue necesario esa labor de embolsado y embalaje de los cuerpos que estaban en ese sector. Nuestros bomberos dispusieron de bolsas, hicieron el procedimiento, se ubican los cuerpos en los botes, se organizan para la salida y pues teniendo en cuenta las condiciones del sitio, de los cuerpos pues se decide regresar durante la noche”.

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