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07 abr 2026 Actualizado 19:02

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Justicia

Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón González

El exdirector del Dapre sería el cerebro del escándalo de la UNGRD y permanece prófugo en Nicaragua.

Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón González

Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón González

Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón González

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Interpol en Colombia que reactive la circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, luego que se conociera que ya no está siendo buscado en 196 países. Esto por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En desarrollo.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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