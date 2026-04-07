Caso UNGRD: Fiscalía pidió a la Interpol reactivar circular roja contra Carlos Ramón González

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Interpol en Colombia que reactive la circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, luego que se conociera que ya no está siendo buscado en 196 países. Esto por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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