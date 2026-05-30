“Que ganen las ideas y no las mentiras”: Mindefensa al instalar PMU para evitar riesgos cibernéticos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, instaló formalmente el Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para vigilar que las elecciones presidenciales estén blindadas de ataques digitales, delitos cibernéticos, y filtraciones de información.

“Desde aquí desde este centro de mando y control realizaremos el monitoreo permanente de los riesgos cibernéticos asociados al proceso electoral fortaleciendo la capacidad del Estado” manifestó Pedro Sánchez.

Asimismo, señaló que más de 400.000 uniformados han sido desplegados a lo largo y ancho del país para garantizar la seguridad con el fin de que los ciudadanos puedan ejercer el voto y “ganen las ideas y no las mentiras”.

“Que correspondamos a ese sacrificio que están haciendo nuestros militares y policías. Que están dispuesto a arriesgar la vida para que ustedes voten aunque ellos no puedan votar. Invitamos a que ganen las ideas y no las mentiras, a que gane la sensatez y no los insultos” dijo el ministro.

Según lo explicado por el jefe de la cartera de defensa, en dicho Puesto de Mando Unificado cibernético también se vigilará la proliferación de bots entre otras denuncias de ciberseguridad.

“Nuestro propósito es claro, garantizar que los colombianos ejerzan su derecho al voto en un entorno seguro, transparente y confiable, protegiendo tanto la infraestructura cibernética como la información que soporta este proceso democrático” mencionó Sánchez.

Dicho puesto de mando tendrá articulación con 15 entidades del Estado, entre ellas la Registraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.