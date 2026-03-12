Caso UNGRD: ¿Qué pasará con las curules de Karen Manrique y Wadith Manzur? Abogado explica

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Tras ser reelegidos, el pasado 8 de marzo en las elecciones legislativas, los congresistas relacionados con el escándalo de corrupción de la UNGRD: Karen Manrique y Wadith Manzur, tendrán modificaciones en sus curules luego de que el alto tribunal les ordenara medida de aseguramiento.

Manrique y Manzur, junto a otros 4 congresistas, se vieron envueltos en un episodio de corrupción, relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Presuntamente se habría realizado un redireccionamiento de contratos en los departamentos de Bolívar, Arauca y Córdoba por un valor de $92.000 millones de pesos (COP).

Lea aquí: Congresista Karen Manrique se presentó ante la Policía en Arauca tras caso de corrupción de la UNGRD

Los otros congresistas implicados en el caso de corrupción de la UNGRD son: Liliana Bittar (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado, (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), quien renunció al Congreso de la República.

La investigación que hoy tiene en la mira del ámbito político a los congresistas corresponde a los hechos registrados en el 2023. Los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente habrían aceptado ofrecimientos de trabajadores del Ministerio de Hacienda, a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.

Lea también: Fiscalía apoyó solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento no privativa contra Day Vásquez

Ante esto, se habrían llevado a cabo múltiples reuniones en donde se acordaría la contraprestación para los congresistas que aceptaran el acuerdo.

En una de estas reuniones, se optó por impulsar la contratación y las obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar. Esto se haría como retribución por conceptuar las operaciones de crédito solicitadas.

¿Qué pasará con las curules de los congresistas que cuentan con medida de aseguramiento en centro carcelario?

Tras las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo, en donde los colombianos eligieron a los representantes que harán parte del Senado y la Cámara, durante el periodo 2026-2030, la representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, Karen Manrique (Curul de Paz, ahora MAIS), y el congresista Wadith Manzur (Partido Conservador) fueron reelegidos para ejercer sus cargos, con 5.640 (41,76%) y 134.914 votos, respectivamente.

Le podría interesar: Corte ordena cárcel para Karen Manrique y Wadith Manzur por escándalo de corrupción de la UNGRD

Ante este hecho y la reciente decisión tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en donde el alto tribunal les ordenara medida de aseguramiento en centro carcelario, la gente se hace la pregunta de qué sucederá con las curules que les serían asignadas en el siguiente periodo legislativo?

En conversación en Hora 20, el abogado penalista Francisco Bernate mencionó: “Lo que va a ocurrir con ellos es; primero, silla vacía para este periodo constitucional y para el que viene, quien lo siga en la respectiva lista, asumirá la curul en su reemplazo”.

Esto, tomando como referencia los hechos ocurridos anteriormente en el caso del exsenador Mario Castaño Pérez, quien fue capturado el 7 de junio de 2022, en el episodio de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’.

En donde, al no alcanzar a comparecer y tomar posesión como senador dada la investigación en su contra, su lugar en el Congreso de la República lo tomó el siguiente en la lista de su partido, el exsenador Juan Pablo Gallo; recordó el abogado Francisco Bernate.