Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras el triunfo de Santa Fe

La liga colombiana no se detiene a pesar de la fecha FIFA y ya comenzó la jornada 14 del campeonato local. Mientras la Selección Colombia disputa sus partidos amistosos, los clubes en el país siguen con la fecha que terminará el próximo 30 de marzo en el estadio El Campín de Bogotá.

Bucaramanga 1 - 2 Santa Fe

El equipo bogotano necesitaba la victoria de forma urgente para sumar de a tres y subir en la tabla de posiciones y comenzó desequilibrando el marcador con una anotación de Luis Delgado al minuto 24.

Pero después, Bucaramanga llegó a la igualdad con un golazo de otro partido de Aldair Zárate al minuto 29 que confundió a los visitantes y dañó el buen trabajo que habían hecho durante toda la primera parte del encuentro. En el segundo tiempo, Rodallega aumentó la cuenta para el equipo cardenal para firmar el 1-2 final. Al final del partido fue expulsado Daniel Torres.

Así va la tabla de posiciones de la liga colombiana