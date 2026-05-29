Copa Libertadores HOY: rival del Deportes Tolima y todos los cruces de octavos de final. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

¡Quedaron definidos los cruces de octavos de final en la Copa Libertadores 2026! En la mañana de este viernes 29 de mayo se llevó a cabo el sorteo con Deportes Tolima como único representante del país, tras las eliminaciones de Junior, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.

El cuadro ibaguereño accedió a la ronda decisiva del torneo continental, luego de terminar en el segundo lugar del Grupo B con 8 puntos (producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas). Este resultado lo llevó al Bombo 2 del sorteo, razón por la que le tocaba enfrentar a algún líder de grupo.

Al final, los dirigidos por Lucas González terminaron posicionados junto con Independiente del Valle (Ecuador), rival que terminó siendo puntero del Grupo H con 13 unidades, mismas que la de Rosario Central (2°). Será la segunda vez que se vean las caras ambos conjuntos, recordando su cruce en la edición 2022 de la Libertadores.

La llave comenzará en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y concluirá en el Estadio IDV de Quito, Ecuador, siendo este el cuarto país que visite el elenco tolimense en lo corrido del certamen (ya pasó por Chile, Perú y Uruguay).

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Cruces de octavos de final en la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata (ARG) vs Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG) vs Corinthians (BRA)

Cruzeiro (BRA) vs Flamengo (BRA)

Deportes Tolia vs Independiente del Valle (ECU)

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Mirassol (BRA) vs Liga de Quito (ECU)

Palmeiras (BRA) vs Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) vs Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense (BRA) vs Independiente Rivadavia (ARG)

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