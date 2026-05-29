Prensa argentina carga contra Wilmar Roldán tras eliminación de Boca Juniors de la Libertadores

Boca Juniors, contra todo pronóstico, perdió 0-1 en La Bombonera frente a la Universidad Católica de Chile, resultado que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores y resignado, como tercero de su grupo, a disputar el playoff de la Copa Sudamericana.

En medio de la frustración por la derrota, Leandro Aguilera, uno de los periodistas más reconocidos del Universo Boca, cargó contra la actuación del antioqueño Wilmar Roldán, acusándolo de no haber sancionado un penalti para el local.

“Roldán condujo mal el partido y casi ni le reprocharon durante el encuentro, como resignados a esto. No le encontró la vuelta Boca al partido y eso que podría haber arrancado esta reacción con el penal que no cobra Wilmar Roldán cuando empieza el partido, el agarrón al chango Zeballos clarísimo en el área, que ni ve y el “siga, siga”, comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Sobre la actuación del árbitro colombiano, agregó: “Hoy Roldán en La Bombonera que decían, es localista ¿Localista el colombiano, dónde es localista?“.

Adicional a ello, Aguilera durante el partido, ya le había dedicado un trino al antioqueño, criticando su dirección arbitral durante el encuentro. “Roldán le permitió a la U Católica a hacer lo que quisieron. El árbitro colombiano no tiene conducción“, posteó.

¿A quién enfrentará Boca en Copa Sudamericana?

Con la eliminación de la Copa Libertadores, Boca Juniors estará enfrentándose ahora a O’Higgins de Chile en los playoffs de la Copa Sudamericana. El cuadro chileno fue el verdugo de Millonarios en la fase de grupos de la Sudamericana.