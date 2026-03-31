🔴EN VIVO Millonarios vs. Fortaleza: quieren seguir en racha ante un golpeado Fortaleza

Los ‘Embajadores’ se hacen fuertes en casa, mientras su rival llega en caída libre.

Millonarios FC atraviesa un gran momento tras ganar sus últimos dos partidos con autoridad, incluyendo la goleada ante Once Caldas. Con cuatro victorias en sus últimos cinco juegos de liga, el equipo capitalino busca consolidarse en el grupo de los ocho.

Además, en casa ha sido casi imbatible, acumulando seis partidos sin perder y cinco triunfos consecutivos, un factor clave para este compromiso.

Por su parte, Fortaleza CEIF llega en crisis tras caer ante Deportivo Pasto y sumar tres derrotas al hilo. Su flojo rendimiento defensivo y su mal desempeño como visitante complican aún más el panorama.

En el papel, Millonarios parte como favorito, pero deberá ratificarlo ante un rival urgido de reaccionar.

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