Cúcuta vs Boyacá Chicó EN VIVO | Siga acá el minuto a minuto de la fecha 14 de Liga Colombiana

Cúcuta y Boyacá Chicó se enfretan en una nueva jornada de Liga Colombiana en busca de sumar puntos importantes para alejarse del descenso.

Cúcuta Deportivo recibirá este sábado a Boyacá Chicó, en un choque entre dos equipos igualados en puntos y comprometidos en la parte baja de la tabla del Torneo Apertura.

El conjunto motilón llega tras empatar 2-2 frente a Deportivo Pereira, un resultado que dejó sensaciones negativas, especialmente porque jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más y no logró sostener la ventaja.

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Fue, además, su segunda igualdad consecutiva con ese marcador, reflejando una preocupante fragilidad defensiva. No en vano, Cúcuta registra la peor defensa del campeonato, con 27 goles encajados y una racha de seis partidos consecutivos recibiendo al menos dos tantos.

Por su parte, Boyacá Chicó también atraviesa dificultades. Viene de empatar 1-1 ante Deportes Tolima, tras conceder un gol en el tiempo de descuento. El cuadro ajedrezado suma 20 goles en contra y acumula ocho derrotas en el torneo, números que evidencian sus problemas defensivos y su irregularidad a lo largo del campeonato.

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Historial de enfrentamientos

El historial reciente entre ambos equipos muestra un equilibrio marcado: en los últimos 11 enfrentamientos, cada uno ha ganado cuatro partidos y han empatado en tres ocasiones. Sin embargo, Chicó ya sabe lo que es ganar en Cúcuta, tras imponerse en su última visita en 2022.

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