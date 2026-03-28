🔴EN VIVO Cali vs. Pereira: duelo por clasificar a los cuadrangulares por la liga Colombiana

Deportivo Cali llega a este compromiso con la obligación de sumar de a tres tras una campaña irregular que lo tiene fuera del grupo de los ocho. El conjunto vallecaucano viene de caer en su última salida y ha ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, en medio de una tendencia clara: encuentros cerrados, con pocos goles y dificultades ofensivas, incluso jugando en casa.

Del otro lado, Deportivo Pereira atraviesa un panorama aún más complejo. El equipo sigue sin conocer la victoria en el campeonato y sufre tanto en ataque como en defensa, siendo uno de los más vulnerables del torneo. Con pocas opciones reales de clasificar, jugará sin presión, pero con la necesidad urgente de cambiar la imagen.

El duelo enfrenta a dos equipos necesitados, donde Cali intentará imponer su localía y Pereira buscará dar la sorpresa para romper su mala racha.

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