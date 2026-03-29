🔴EN VIVO Llaneros vs. Once Caldas: busca reaccionar ante un Once Caldas que quiere asegurar su cl

El equipo de Villavicencio necesita mejorar en ataque, mientras el “Blanco Blanco” llega con margen pese a su última caída.
Llaneros FC afronta este compromiso con la necesidad de volver al triunfo tras una racha irregular en la Liga . Aunque ha mostrado solidez defensiva en partidos recientes, el equipo ha tenido dificultades para concretar en ataque, un aspecto que deberá mejorar si quiere aprovechar su condición de local.
El conjunto de Villavicencio, sin embargo, mantiene una racha positiva en casa, donde no ha perdido en sus últimas presentaciones. Este factor puede ser clave para intentar sumar ante un rival de peso, especialmente considerando que en su estadio ha logrado mostrar una versión más ofensiva.
Por su parte, Once Caldas llega golpeado tras una dura derrota en la jornada anterior, resultado que cortó una buena racha que lo tenía invicto durante varias fechas. A pesar de ese tropiezo, el equipo sigue bien posicionado en la tabla y con grandes opciones de asegurar su lugar en los cuadrangulares.
Además, el rendimiento como visitante ha sido competitivo para el conjunto de Manizales, lo que anticipa un duelo equilibrado. Llaneros intentará hacerse fuerte en casa, mientras Once Caldas buscará recuperar terreno y dar un paso más hacia la clasificación.