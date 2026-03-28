🔴EN VIVO Tolima vs. Jaguares: defiende su fortaleza en casa ante un Jaguares urgido de resultados

El “Vinotinto y Oro” quiere seguir en el grupo de los ocho, mientras los cordobeses buscan cortar su mala racha y sumar su primera victoria como visitante.

En el papel, Deportes Tolima llega como claro favorito gracias a su buen momento. El equipo suma cuatro partidos sin perder y ha hecho de su estadio un fortín, con tres victorias consecutivas como local y gol en sus últimos cinco juegos en casa. Además, su regularidad (cinco triunfos en 12 fechas) lo mantiene dentro del grupo de clasificación, por lo que una victoria es clave para sostenerse en la pelea.

Por su parte, Jaguares de Córdoba atraviesa una realidad muy distinta. Con ocho derrotas en 13 partidos y una racha de siete encuentros sin ganar, el equipo llega golpeado tras la salida de su entrenador y bajo un mando interino que aún no logra revertir la situación. A esto se suma su pobre rendimiento fuera de casa, donde todavía no conoce la victoria en el torneo.

El contraste de momentos marca la previa: Tolima con confianza y solidez en Ibagué, y Jaguares con la necesidad urgente de reaccionar para salir del fondo.

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