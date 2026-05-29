“Hay cosas que a veces no funcionan”: ¿David González se irá del América tras caer en Sudamericana?. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

América de Cali se sumó a la lista de los equipos colombianos que terminaron eliminados en torneos internacionales. El cuadro escarlata se despidió de la Copa Sudamericana, luego de finalizar en la tercera posición del Grupo A.

REVIVA ACÁ EL EMPATE DEL AMÉRICA CON MACARÁ EN LA COPA SUDAMERICANA

Los dirigidos por David González recibían al Macará ecuatoriano con la única misión de ganar para clasificar como líderes de su zona. Pero en el Pascual Guerrero, el sueño terminó en pesadilla. Los jugadores no lograron romper la solidez defensiva rival y terminaron sellando un empate a cero (0-0).

Si bien el punto servía para meterse como segundo del grupo, Tigre terminó imponiéndose en suelo argentino sobre Alianza Atlético (2-0) y con ello América perdió el cupo, sumándose así a los fracasos de Millonarios y Junior de Barranquilla.

¿David González se irá del América tras caer en Copa Sudamericana?

En la conferencia de prensa posterior al partido, David González habló ante los medios de comunicación sobre la eliminación de Copa Sudamericana y prefirió no dar detalles sobre su futuro en el cargo, tras afirmar que este viernes 29 de mayo podrían darse a conocer algunas noticias. Ahora bien, sí dejó algunas frases que podrían dar indicios de un adiós anticipado.

“El nombre de este equipo hay que mantenerlo muy en alto, pero no lo hicimos en estas últimas semanas y eso duele. El hincha debe estar muy dolido. A pesar de que entregamos todo y trabajamos, hay cosas que a veces no funcionan y simplemente queda mirar para adelante”, sentenció el entrenador con clara decepción y dejando en vilo su continuidad en la institución.

Y reseñó sobre el frustrante duelo ante Macará: “Desde el principio hablamos que el grupo que nos había tocado era para ganarlo, ser primeros. A pesar de los altibajos y las situaciones adversas, teníamos la oportunidad de conseguirlo. De pronto no de la manera más holgada posible, pero sí de lograrlo. Al final terminamos haciendo un partido pobre, no generamos siquiera la cantidad de opciones de gol que debería uno generar".

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Asimismo, el estratega reconoció que aunque trabajó en los errores del grupo, “no nos pudimos reponer nunca, no pudimos salir de ese hueco” que significó la eliminación de la Liga Colombiana a manos de Independiente Santa Fe. En adelante, todo fue al piso.

“Lo anímico tiene un papel muy especial y las ausencias de muchos jugadores hicieron que las dinámicas y relaciones de algunos jugadores en el campo se vieron obligadas a cambiar. Nos costó. Anímicamente, terminamos siendo un equipo que no fue capaz de reponerse a la adversidad y por eso terminamos de esta forma”, concluyó.

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