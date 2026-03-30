🔴EN VIVO Medellín vs. América: choque directo por los ocho en la liga Colombiana

El DIM quiere acercarse a la clasificación, mientras América busca sostenerse en la parte alta.

Independiente Medellín llega a este duelo con la obligación de recuperarse tras su caída ante Independiente Santa Fe, resultado que frenó su buen momento. Ahora, en casa y con dos victorias recientes como local, el ‘Poderoso’ intentará recortar distancia con el grupo de los ocho.

Por su parte, América de Cali atraviesa un presente irregular, aunque viene de sumar fuera de casa y de mantener su arco en cero en sus últimos partidos, incluido el empate ante Llaneros FC.

Será un duelo clave en la tabla, con Medellín buscando meterse en la pelea y América defendiendo su lugar dentro de los clasificados.

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