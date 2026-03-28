🔴EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe: Bucaramanga busca reaccionar ante un Santa Fe irregular

Atlético Bucaramanga llega a esta jornada con la presión de cortar su racha negativa y volver a meterse en la pelea por los cuadrangulares. El equipo santandereano acumula tres partidos sin ganar y viene de caer ante Junior, un resultado que lo sacó momentáneamente del grupo de los ocho. Sin embargo, la tabla aún le da margen de maniobra, ya que está a solo un punto de la zona de clasificación.

El regreso a casa puede ser clave para el Leopardo, que se mantiene invicto como local en el torneo, sumando tres victorias y tres empates. Además, ha sabido imponerse ante rivales de características similares a Santa Fe, lo que refuerza su favoritismo en este compromiso.

Por su parte, Independiente Santa Fe no atraviesa su mejor campaña, lejos del nivel que lo llevó al título en 2025. A pesar de eso, el equipo bogotano ha mostrado una leve recuperación en sus últimos partidos, sumando puntos importantes y logrando una reciente victoria que le dio algo de aire.

El gran desafío del Cardenal será romper su irregular desempeño fuera de casa, donde apenas ha conseguido un triunfo en lo que va del año. El duelo promete ser cerrado, con dos equipos necesitados de puntos para no perder terreno en la tabla.

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