🔴EN VIVO Pasto vs. Nacional: Duelo por la cima de la liga Colombiana

El Deportivo Pasto llega como una de las grandes revelaciones del torneo, respaldado por una campaña sólida que lo tiene peleando en lo más alto de la tabla. Bajo la dirección de Jonathan Risueño, el equipo ha encontrado regularidad y confianza, acumulando una importante racha positiva que lo ilusiona con alcanzar el liderato si logra sumar de a tres.

Además, Pasto se hace fuerte en casa, donde no conoce la derrota desde hace varios meses, convirtiendo su estadio en un verdadero fortín. Las recientes victorias consecutivas han reforzado su buen momento, pero este compromiso representa un reto de máxima exigencia ante uno de los equipos más potentes del campeonato.

En frente estará Atlético Nacional, actual líder del torneo y dueño del ataque más efectivo. El conjunto dirigido por Diego Arias viene de una contundente victoria en la jornada anterior y apunta a mantenerse en la cima, ahora enfocado exclusivamente en la liga tras su salida del ámbito internacional.

Sin embargo, el rendimiento fuera de casa ha sido irregular para Nacional, lo que abre la puerta a un partido parejo. Con ambos equipos igualados en puntos, este enfrentamiento no solo promete intensidad, sino que podría definir el rumbo de la parte alta de la tabla en el Apertura.

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