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“Hay que bajarle al drama”: Abelardo dice que no controla críticas a Paloma Valencia por Oviedo

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de las críticas que ha recibido Paloma Valencia luego de anunciar a Juan Daniel Oviedo, quien sacó más de 1.2 millones de votos en su consulta, como su fórmula vicepresidencial.

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De la Espriella aseguró que se debe “bajarle un poco al drama” porque él, en medio de la polarización en la que está el país, no puede controlar a todas las personas y sus opiniones.

“Hay que poner puntos sobre las íes. Yo la respeto mucho y nunca la he maltratado, siempre he pedido que no se le maltrate bajo ninguna circunstancia, pero nadie tiene control sobre sus seguidores, entonces, vamos a ver las cosas bien en perspectiva”, indicó.”, dijo.

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Aclaró, además, que Paloma Valencia no es su enemiga, sino su aliada en contra de la candidatura de Iván Cepeda, el candidato de izquierda.

En ese sentido, De la Espriella explicó que hay diferencias marcadas entre los tres, resaltando que él es el candidato de la renovación.

“Ella está vendiendo un producto en el mercado de la democracia, Cepeda uno que no ha funcionado y fracasado, yo vendo la verdadera renovación”, afirmó.

¿Por qué les cerró la puerta a los partidos tradicionales ?

Manifestó que no está en contra de la política, sino de los politiqueros, por lo que no aceptará “rótulos” de ningún partido porque su alianza es con la gente, según mencionó.

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“Quiero combatir la corrupción, pero para ello no me puedo aliar con los que la han incentivado. Quiero reducir el tamaño del Estado, pero no me puedo aliar con los que lo engordaron”, sostuvo.

Agregó que esa fue la razón por la que no quiso participar en La Gran Consulta por Colombia, además de que no lo iban a dejar personas como David Luna, Juan Manuel Galán y “Gaviria”.

“Ellos me tenían bloqueado allá, igual yo no iba a entrar porque es que yo no puedo venir a proponerle al país una nueva forma de hacer política para aliarme con los de siempre”, finalizó.

Escuche la entrevista completa con Abelardo de la Espriella aquí: