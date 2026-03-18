Mi rol de vicepresidente será de vínculo entre política local e internacional: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

En los micrófonos de Hora 20, con Diana Calderón, hablaron algunas de las fórmulas vicepresidenciales que estarán en las elecciones del 31 de mayo, uno de estos es José Manuel Restrepo, quien irá a los comicios con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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En diálogo con este medio, Restrepo hizo referencia al rol que tendría como vicepresidente y explicó que este sería “de vínculo entre la política local y la política internacional”.

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