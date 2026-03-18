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18 mar 2026 Actualizado 00:20

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Mi rol de vicepresidente será de vínculo entre política local e internacional: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, mencionó en Hora 20 que su rol será ser el canal de la conexión de Colombia con el mundo, teniendo en cuenta que el rol del candidato estará más enfocado en el país a nivel local.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images.

En los micrófonos de Hora 20, con Diana Calderón, hablaron algunas de las fórmulas vicepresidenciales que estarán en las elecciones del 31 de mayo, uno de estos es José Manuel Restrepo, quien irá a los comicios con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Lea más: José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella: “Puedo aportar conocimiento”

En diálogo con este medio, Restrepo hizo referencia al rol que tendría como vicepresidente y explicó que este sería “de vínculo entre la política local y la política internacional”.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Colprensa.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Colprensa.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Colprensa.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Colprensa.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

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Omar Pérez

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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