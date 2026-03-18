Álvaro Uribe respondió a quienes pidieron unión entre Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el llamado que han hecho algunos sectores del país para que los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella se unan.

En un mensaje publicado en su cuenta de X dijo: “Nuestro deber es total respeto para construir condiciones”.

Pero, además, aprovechó la oportunidad para cuestionar la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro y alertar lo que podría pasar en caso de que Iván Cepeda gane las elecciones presidenciales.

“Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas”, señaló.

También advirtió que la posible victoria de Cepeda “sería perversa”.

“Significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo. Petro y Cepeda significan reducir el empleo al rebusque callejero o a la esclavitud burocrática”, agregó.

Además, el exmandatario alertó que Petro y Cepeda “significan la anulación de la creatividad del individuo”.

“Que Colombia gane con libertad y bienestar colectivo”, concluyó.

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