Isabel Zuleta denunció presunta participación política de EPM en evento con Abelardo de la Espriella

Isabel Zuleta pide que se investiguen irregularidades con EPM en el Congreso Nacional de Municipios 2026.

La senadora Isabel Zuleta denunció ante la Procuraduría General, la Contraloría General y la Superintendencia de Servicios Públicos, posibles irregularidades durante el Congreso Nacional de Municipios 2026, realizado en Cartagena.

De acuerdo con los documentos remitidos a las autoridades, la parlamentaria solicitó investigar si hubo una eventual utilización indebida de recursos públicos por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM), al coincidir la exhibición de publicidad institucional del grupo empresarial con la intervención del aspirante presidencial Abelardo de la Espriella en uno de los espacios del evento.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante las jornadas académicas y políticas desarrolladas los días 13 y 14 de marzo en la capital de Bolívar, donde participaron mandatarios locales, líderes regionales y figuras del escenario electoral nacional.

En los escritos radicados ante los entes de control, Zuleta advirtió que la presencia de elementos institucionales de una empresa pública en un acto donde interviene un candidato podría constituir una forma de participación política prohibida en el ordenamiento jurídico.

“Esperamos que actúen con prontitud y protejan nuestra empresa pública prestadora de servicios”, afirmó.

Adicionalmente, la congresista manifestó que tanto el presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, como el gerente de la compañía, John Maya Salazar, deben ofrecer explicaciones sobre lo ocurrido durante el encuentro. No obstante, hasta el momento, ni la empresa ni los funcionarios mencionados han emitido un pronunciamiento oficial frente a los señalamientos.

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