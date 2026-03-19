Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

19 mar 2026 Actualizado 05:52

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Abelardo de la Espriella cierra la puerta a partidos tradicionales e irá solo a primera vuelta

De La Espriella aseguró:

“Quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder a nuestros principios.”

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images.

A través de un comunicado el candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella anunció que su campaña no recibirá el apoyo de ningún partido político tradicional en Colombia de cara a la primera vuelta presidencial.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no recibirá apoyos de partidos tradicionales en la primera vuelta, marcando distancia de las movidas políticas.

De la Espriella lanzó un mensaje directo contra los partidos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, afirmó en un comunicado.

“Esta no es una batalla de partidos ni de maquinarias. Es la batalla de los que nunca han defraudado al pueblo, los que nunca se han robado un peso, los que nunca han vivido de los contratos públicos, los que nunca le han dado la espalda a Colombia en sus horas más oscuras y los que nunca han pensado que la política es un trampolín para enriquecerse”, indica el comunicado.

De La Espriella fue directo e indicó que “quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”.

“Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta aquí”, afirmó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir