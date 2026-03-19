Abelardo de la Espriella cierra la puerta a partidos tradicionales e irá solo a primera vuelta

A través de un comunicado el candidato a la presidencia Abelardo de la Espriella anunció que su campaña no recibirá el apoyo de ningún partido político tradicional en Colombia de cara a la primera vuelta presidencial.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que su campaña no recibirá apoyos de partidos tradicionales en la primera vuelta, marcando distancia de las movidas políticas.

De la Espriella lanzó un mensaje directo contra los partidos tradicionales. “Esto lo ganamos los que nunca hemos defraudado al pueblo”, afirmó en un comunicado.

“Esta no es una batalla de partidos ni de maquinarias. Es la batalla de los que nunca han defraudado al pueblo, los que nunca se han robado un peso, los que nunca han vivido de los contratos públicos, los que nunca le han dado la espalda a Colombia en sus horas más oscuras y los que nunca han pensado que la política es un trampolín para enriquecerse”, indica el comunicado.

De La Espriella fue directo e indicó que “quien negocia con el demonio termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”.

“Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política, que es la que nos ha traído hasta aquí”, afirmó.