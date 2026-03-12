Uribe respalda fórmula con Oviedo: Paloma Valencia dice que está “muy contento” con la decisión

Desde el Congreso de la Federación Nacional de Municipios en Cartagena, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está satisfecho con la designación de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial.

Valencia explicó que la decisión representa un mensaje de reconciliación y de construcción conjunta a pesar de las diferencias políticas. “La elección de Juan Daniel Oviedo como nuestra fórmula vicepresidencial es la muestra de que los colombianos no tenemos que concentrarnos en nuestras diferencias ni en nuestros dolores, podemos caminar juntos hacia el futuro que Colombia se merece”, afirmó.

La candidata señaló que, aunque existen posturas distintas en algunos temas, acordaron respetarlas y avanzar en un proyecto común. “Acordamos que cada uno sigue defendiendo lo que piensa. La diferencia es ser diferente y tiene que tramitarse aprendiendo a caminar juntos”, sostuvo

Sobre la reacción del expresidente Uribe, Valencia indicó que recibió positivamente la decisión. “Está muy contento porque la ciudadanía eligió a Oviedo en esa consulta. Si me hubiera ganado él, nosotros lo hubiéramos acompañado. Hoy nosotros ganamos y él nos acompaña”, explicó.

La aspirante presidencial también aseguró que buscarán mantener la unidad con los demás sectores que participaron en la consulta. “Nuestro propósito es demostrarle a los colombianos que llega un nuevo tiempo, el tiempo de una mujer presidente, y que las mujeres somos capaces de construir con todos, incluso con quienes son distintos”, afirmó.