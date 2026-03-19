¿Paloma Valencia o De la Espriella? Cambio Radical tomará decisión unificada a inicios de abril

Sobre las 5 de la tarde de este miércoles, las bancadas de Senado y Cámara de Cambio Radical se reunieron en el Hotel Hilton de Chapinero, en Bogotá, para definir su estrategia de cara a las elecciones presidenciales venideras.

Al encuentro asistieron el director del partido, Germán Córdoba, junto a los jefes políticos Enrique Vargas Lleras y Fuad Char.

Tras la reunión, la colectividad anunció que en los próximos días tomará una decisión sobre a cuál candidatura presidencial respaldarán: la de Paloma Valencia o la de Abelardo de la Espriella.

Pero, para ello, prevén un nuevo encuentro hacia el 8 de abril, fecha en la que harían oficial su postura, luego de escuchar las propuestas de ambos aspirantes y sostener reuniones con sus equipos de campaña.

Uno de los puntos clave es que el partido no dejará en libertad a sus militantes. Por el contrario, buscarán unificar su posición en torno a una sola candidatura y llegar cohesionados a la primera vuelta presidencial.

Esta reunión ocurrió, por supuesto, en medio de los llamados desde la campaña de Paloma Valencia para sumar apoyos de los partidos tradicionales, mientras que De la Espriella ha manifestado su interés en avanzar sin el respaldo de estas estructuras.

De hecho, Caracol Radio preguntó al senador Carlos Fernando Motoa si Abelardo de la Espriella les habría cerrado de plano la puerta, al decir que no necesita el respaldo de los partidos tradicionales, a lo que respondió: “Yo no entro a interpretar las declaraciones de uno u otro candidato. Estoy pensando en el partido, y vamos a estar unidos”, dijo.

Finalmente, durante la reunión también se abordó el estado de salud del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Según lo informó a la bancada su hermano,Enrique Vargas, el jefe político se encuentra en recuperación y se espera su regreso a Colombia en los próximos días.