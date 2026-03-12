Abelardo de la Espriella inscribió oficialmente su candidatura a la Presidencia de Colombia

Luego de llegar en su avión privado junto a su esposa y con un robusto operativo de seguridad, llegó a Cali en la tarde de este jueves 12 de marzo el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella, para dirigirse de inmediato a la Delegación Departamental de la Registraduría, en el barrio Los Cambulos, sur de Cali, para inscribir a las 3:52 de la tarde su aspiración al primer cargo del país.

Durante esta inscripción, junto a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo dijo que “el país atraviesa sus horas más oscuras, la izquierda radical va a querer incendiar el país el 8 de agosto cuando lo derrotemos; lo que tiene que pensar Colombia es cuál es la dupla idónea para enfrentar esta amenaza”.

De la Espriella agregó que “quien se atreva a levantar las armas contra la ciudadanía, contra la infraestructura, contra la fuerza pública, quien se atreva a cerrar de manera subversiva las vías de Colombia, va a saber lo duro que muerde el tigre, no lo vamos a permitir”.

El candidato agregó que los procesos de paz en Colombia han resultado un total fracaso.

“Se desmovilizaron unas Farc que tienen hasta el 20 de julio curules gratuitas en el congreso, mientras que nuestros héroes, soldados y policías son perseguidos. Unas Farc que tienen las manos sucias de sangre y son criminales de lesa humanidad”.

Más seguridad

“Me voy a concentrar en cada uno de los 32 departamentos con un Puesto de Mando Unificado, con el jefe de la policía, el jefe del ejército, los ministros, con lista en mano para resolver los problemas. En el caso del Valle del Cauca, cuáles son las obras de infraestructura que están pendientes, las vamos a resolver y si la plata no está aquí, la conseguimos afuera”.

¿Qué hará el vicepresidente de Abelardo de la Espriella?

“Mientras yo esté en las regiones, el vicepresidente José Manuel Restrepo va a estar por fuera fondeando los recursos, tratando de rescatar la confianza perdida para que la inversión vuelva a Colombia, y nos comprometemos a darle seguridad jurídica y física a esa inversión”, aseguró el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“El doctor José Manuel Restrepo va a ser como una especie de Marco Rubio de este gobierno, va a manejar el tema internacional, pero también va a tirar línea sobre el tema económico, comercio exterior, reducción del Estado, cómo podemos crecer y cerrar el hueco fiscal”, dijo.

