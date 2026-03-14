Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Once Caldas ante Pasto

La Liga colombiana continúa y ahora con los partidos de una nueva fecha en los estadios del país. La jornada se abrió con el encuentro entre Once Caldas y Deportivo Pasto. El viernes 13 de marzo, también se enfrentaron Atlético Nacional y Llaneros en el Atanasio Girardot.

Once Caldas 4-2 Deportivo Pasto

El Once Caldas recibió al Deportivo Pasto en duelo de punteros del fútbol profesional colombiano. El equipo local llegó al encuentro con una victoria y muy bien ubicado en la tabla de posiciones, pero su rival vivía la misma realidad.

Sin embargo, en el momento de enfrentarse, el equipo del Arriero Herrera fue superior y venció 4-2. Los goles fueron anotados por Luis Gómez, al minuto 6, Jorge Cardona, al 16, en el segundo tiempo al 45 fue Jefry Zapata el que marcó y luego lo hizo Dayro Moreno al 62, tras un lanzamiento desde el punto de pena máxima.

El Pasto descontó por medio de Andrey Estupiñán que marcó también por la vía de la pena máxima. Y de Diego Chávez. Además, sufrió la expulsión de Santiago Jiménez.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana