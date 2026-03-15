🔴EN VIVO: Sigue Deportivo Pereira vs. Águilas por la Liga colombiana

Continúa la jornada once del campeonato con el encuentro en el estadio Santiago Las Atalayas.

El Deportivo Pereira jugó ante Águilas Doradas en un estadio lejano de su ciudad. Yopal recibió este partido de la jornada once de la liga colombiana con dos equipos en necesidad y con la ilusión de obtener los tres puntos en disputa.

El local, en una grave crisis administrativa y deportiva tuvo que abandonar al Hernán Ramírez Villegas por su remodelación, ya no puede jugar en Armenia por el asesinato de uno de sus hinchas a manos de seguidores del Quindío y la opción que vio más viable fue jugar en los llanos orientales.

En la sede que tendrá el resto de la temporada, el Pereira no pudo ser superior a su rival. En el primer tiempo, los dirigidos por Arturo Reyes

Así lo hará en el resto de la temporada. Con esta decisión, Casanare vuelve a tener fútbol de primera división después de 12 años. Además, el equipo de Arturo Reyes espera salir de la situación deportiva que lo tiene en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 4 puntos.

El equipo matecaña tiene nueve partidos jugados de los cuales ha empatado cuatro y perdido cinco. No tiene victorias y espera que en este juego ante Águilas pueda ser la primera.

El visitante, por su parte, está en el puesto 13 con 12 puntos producto de tres victoria, tres empates y tres derrotas y también necesita los puntos para subir en la tabla y para alejarse del descenso.

Sigue acá el directo entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas