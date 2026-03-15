🔴EN VIVO: Sigue Deportivo Pereira vs. Águilas por la Liga colombiana
Continúa la jornada once del campeonato con el encuentro en el estadio Santiago Las Atalayas.
El Deportivo Pereira jugó ante Águilas Doradas en un estadio lejano de su ciudad. Yopal recibió este partido de la jornada once de la liga colombiana con dos equipos en necesidad y con la ilusión de obtener los tres puntos en disputa.
El local, en una grave crisis administrativa y deportiva tuvo que abandonar al Hernán Ramírez Villegas por su remodelación, ya no puede jugar en Armenia por el asesinato de uno de sus hinchas a manos de seguidores del Quindío y la opción que vio más viable fue jugar en los llanos orientales.
En la sede que tendrá el resto de la temporada, el Pereira no pudo ser superior a su rival. En el primer tiempo, los dirigidos por Arturo Reyes
Así lo hará en el resto de la temporada. Con esta decisión, Casanare vuelve a tener fútbol de primera división después de 12 años. Además, el equipo de Arturo Reyes espera salir de la situación deportiva que lo tiene en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 4 puntos.
El equipo matecaña tiene nueve partidos jugados de los cuales ha empatado cuatro y perdido cinco. No tiene victorias y espera que en este juego ante Águilas pueda ser la primera.
El visitante, por su parte, está en el puesto 13 con 12 puntos producto de tres victoria, tres empates y tres derrotas y también necesita los puntos para subir en la tabla y para alejarse del descenso.
Sigue acá el directo entre Deportivo Pereira y Águilas Doradas
¡Gooooool! Deportivo Pereira 0, Águilas Doradas 1. Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Juan Ávalo.
Eber Moreno (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Eber Moreno (Deportivo Pereira).
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jorge Bermúdez.
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Roa (Águilas Doradas).
Remate fallado por Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Miguel Aguirre.
Remate parado por bajo a la izquierda. Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Danilo Ortiz.
Empieza segunda parte Deportivo Pereira 0, Águilas Doradas 0.
Final primera parte, Deportivo Pereira 0, Águilas Doradas 0.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Nicolás Lara.
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se va alto y desviado por la derecha.
Remate fallado por Dylan Lozano (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Ávalo.
Remate rechazado de Juan Ávalo (Águilas Doradas) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Fabio Delgado.
Remate fallado por Dylan Lozano (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Juan Ávalo (Águilas Doradas) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Fabián Charales.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Miguel Aguirre intentó un pase en profundidad pero Jhon Largacha estaba en posición de fuera de juego.
Fabián Charales (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Fabián Charales (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Javier Mena con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Dylan Lozano (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Juan Ávalo.
Remate rechazado de Fabián Charales (Águilas Doradas) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Jhon Largacha sustituyendo a Ánderson Plata debido a una lesión.
Falta de Javier Mena (Águilas Doradas).
Ánderson Plata (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Juan Roa (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Miguel Aguirre (Deportivo Pereira).
Falta de Nicolás Lara (Águilas Doradas).
Ánderson Plata (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Nicolás Lara (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ánderson Plata (Deportivo Pereira).
Falta de Juan Roa (Águilas Doradas).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Ánderson Plata (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fabio Delgado con un centro al área.
Remate fallado por Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Miguel Aguirre intentó un pase en profundidad pero Ánderson Plata estaba en posición de fuera de juego.
Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Richard Rentería (Deportivo Pereira).
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Andrés Salazar sustituyendo a Iván Arboleda debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Iván Arboleda (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Deportivo Pereira. Sebastián Acosta intentó un pase en profundidad pero Ánderson Plata estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Danilo Ortiz.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento