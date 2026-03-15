🔴EN VIVO Sigue Jaguares vs. DIM por la liga colombiana
El partido se juega en el estadio Jaraguay de Montería.
Jaguares recibe al Deportivo Independiente Medellín en la jornada once de la Liga colombiana en el estadio Jaraguay de Montería. Los locales con una crisis de resultados, aunque se mantiene en mitad de tabla y buscando sumar para acercarse a los ocho.
El equipo de Montería hace cuatro fechas que no puede conseguir la victoria y tendrá algunas variantes con respecto al partido anterior ante Llaneros, tendrá una línea de cinco en defensa y no podrá contar con Wilfrido de la Rosa.
Tampoco podrá estar Andrés Rentería, una de sus bajas más sensibles por una tendinitis rotuliana. Jaguares es uno de los equipos que más ha recibido goles con 19 anotaciones en contra y una diferencia de goles de -10.
El Deportivo Independiente Medellín, en cambio, llega después de conseguir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, cupo que se ganó esta semana al vencer a Juventud Las Piedras de Uruguay.
Sin embargo, en la Liga colombiana, está más abajo que su rival en la tabla de posiciones. El equipo de Alejandro Restrepo tendrá solo la baja de Daniel Londoño y espera conseguir tres puntos que necesita para salir de su mal momento en el campeonato local.
Sigue acá el minuto a minuto de Jaguares vs. DIM
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yairo Moreno (Jaguares de Córdoba).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Yairo Moreno.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Diego Martínez (Jaguares de Córdoba).
Juego peligroso de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Leyser Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Diego Moreno tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Yan Mosquera.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yan Mosquera (Jaguares de Córdoba).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diego Moreno (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Esneyder Mena con un centro al área.
Falta de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Yan Mosquera intentó un pase en profundidad pero Yairo Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Johan Hinestroza (Jaguares de Córdoba).
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Halam Loboa.
Remate rechazado de Yairo Moreno (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Duván Rodríguez.
Remate fallado por Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhon Altamiranda con un centro al área.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por José Ortiz.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jhon Altamiranda (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Falta de Kevin Mantilla (Independiente Medellín).
Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Duván Rodríguez (Jaguares de Córdoba).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diego Moreno (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alexis Serna.
Remate fallado por Yan Mosquera (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yairo Moreno con un centro al área tras botar una falta.
Remate rechazado de Mauricio Castaño (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jhon Altamiranda.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
Yairo Moreno (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Alexis Serna (Independiente Medellín) remata al poste izquierdo, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Diego Moreno con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Jhon Altamiranda.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Independiente Medellín).
Remate rechazado de Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Leyser Chaverra.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Yan Mosquera.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento