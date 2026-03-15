🔴EN VIVO Sigue Jaguares vs. DIM por la liga colombiana

Jaguares recibe al Deportivo Independiente Medellín en la jornada once de la Liga colombiana en el estadio Jaraguay de Montería. Los locales con una crisis de resultados, aunque se mantiene en mitad de tabla y buscando sumar para acercarse a los ocho.

El equipo de Montería hace cuatro fechas que no puede conseguir la victoria y tendrá algunas variantes con respecto al partido anterior ante Llaneros, tendrá una línea de cinco en defensa y no podrá contar con Wilfrido de la Rosa.

Tampoco podrá estar Andrés Rentería, una de sus bajas más sensibles por una tendinitis rotuliana. Jaguares es uno de los equipos que más ha recibido goles con 19 anotaciones en contra y una diferencia de goles de -10.

El Deportivo Independiente Medellín, en cambio, llega después de conseguir su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, cupo que se ganó esta semana al vencer a Juventud Las Piedras de Uruguay.

Sin embargo, en la Liga colombiana, está más abajo que su rival en la tabla de posiciones. El equipo de Alejandro Restrepo tendrá solo la baja de Daniel Londoño y espera conseguir tres puntos que necesita para salir de su mal momento en el campeonato local.

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