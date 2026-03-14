🔴EN VIVO Santa Fe vs. Alianza: el equipo capitalino con la obligación de volver al triunfo

Independiente Santa Fe enfrentará este sábado a Alianza en el estadio El Campín desde las 8:30 p. m., en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga donde el conjunto bogotano necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho.

El equipo cardenal llega presionado. Actualmente, Santa Fe ocupa la posición 14 con 10 puntos y necesita mejorar su rendimiento como local, donde solo ha ganado uno de sus cuatro partidos y ha recibido goles en todos.

Durante los últimos días el cuerpo técnico ha trabajado en ajustar el equipo e integrar mejor a algunos refuerzos como Mateo Puerta, Jader Obrian y Maximiliano Lovera, quienes buscan ganar protagonismo en el once titular.

Por su parte, Alianza atraviesa un inicio de campeonato complicado. El equipo visitante es último en la tabla con apenas cuatro puntos y todavía no ha conseguido victorias en el torneo, acumulando cuatro empates y cinco derrotas. En su última presentación logró igualar 1-1 frente a Junior con un gol de penal de Carlos Lucumí.

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