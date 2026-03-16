Junior vs Fortaleza EN VIVO: Siga acá la transmisión del partido de la jornada 11 de Liga Colombiana
Junior recibe a Fortaleza en el Romelio Martínez en una nueva jornada de la Liga Colombiana
Junior llega a este compromiso con la necesidad de sumar una victoria que le permita no perder terreno en la lucha por los puestos de clasificación dentro de los ocho mejores de la Liga Colombiana. Por su parte, Fortaleza intentará aprovechar el impulso de su último triunfo para arruinar los planes del conjunto barranquillero.
El equipo RojiBlanco viene de sufrir una dura derrota 0-4 ante Atlético Nacional a comienzos de semana, resultado que significó su cuarta caída en diez jornadas del campeonato (5 victorias, 1 empate y 4 derrotas). Además, Junior acumula dos partidos sin ganar, ya que antes de ese encuentro igualó 1-1 frente a Alianza, equipo que ocupa la última posición de la tabla. Por ello, el cuadro tiburón necesita reaccionar si quiere mantenerse en la pelea por el título.
Fortaleza, por su parte, registra tres victorias en diez partidos disputados (3 triunfos, 5 empates y 2 derrotas). El conjunto capitalino llega motivado tras vencer 2-1 a Jaguares, resultado que le da confianza para afrontar este duelo. Además, dos de sus tres triunfos han llegado en las últimas cinco jornadas. No obstante, el equipo aún busca romper una racha sin victorias consecutivas que se mantiene desde octubre del año pasado.
En cuanto al historial, Junior y Fortaleza se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance muy equilibrado: tres victorias para cada equipo y dos empates, lo que anticipa un duelo parejo entre ambos conjuntos.
Convocados de Junior
Convocados de Fortaleza
Siga acá la transmisión del partido
Siga acá el minuto a minuto del partido
Se aproxima Fortaleza
Tiro de esquina a favor de Fortaleza
Fortaleza cobra un tiro libre
Fortaleza desperdicia un tiro libre que golpea en la barrera
GOOOOOOOOL de Junior
Teofilo Gutierrez abre el marcador con un remate de media distancia
Se salva Fortaleza
Junior se aproxima con contundecia sobre el terreno de Fortaleza y lo complica jugando por las bandas
Partido en tramite
Junior maneja el ritmo del partido
Inicia el partido
Rueda el balón en la ciudad de Barranquilla
Equipos en el terreno de juego
Actos protocolarios
Titular de Fortaleza
Titular de Junior
¡Bienvenidos al minuto aminuto del partido!
Junios vs Fortaleza