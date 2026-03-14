🔴EN VIVO | Sigue en vivo Cúcuta vs. Deportivo Cali por la liga colombiana

Cúcuta Deportivo recibe al Deportivo Cali en partido por la jornada once de la Liga colombiana. El equipo de la frontera necesita un triunfo para salir del fondo de la tabla de posiciones en la que tiene solo una victoria y seis derrotas.

Por su parte, el Deportivo Cali, aunque con mejores números que su rival, también necesita un triunfo luego de su caída ante el Once Caldas en el debut de la segunda era de Rafael Dudamel con el equipo Azucarero.

El entrenador regresó luego de la renuncia de Alberto Gamero y el objetivo es mejorar el rendimiento del equipo para entrar a los ocho mejores y alejarse en definitiva del descenso y espera comenzar a ganar esta tarde ante el Cúcuta.

El Cali y el Cúcuta se han enfrentado en 21 ocasiones, la última vez fue el 22 de septiembre del 2020 con un empate a tres goles. El equipo caleño ha ganado en nueve ocasiones, se han presentado seis empates y el Cúcuta ha ganado seis veces.

Sigue acá el minuto a minuto del partido Cúcuta - Cali