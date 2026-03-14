🔴EN VIVO | Sigue en vivo Cúcuta vs. Deportivo Cali por la liga colombiana
El equipo de Richard Páez recibe al de Rafael Dudamel en el General Santander.
Cúcuta Deportivo recibe al Deportivo Cali en partido por la jornada once de la Liga colombiana. El equipo de la frontera necesita un triunfo para salir del fondo de la tabla de posiciones en la que tiene solo una victoria y seis derrotas.
Por su parte, el Deportivo Cali, aunque con mejores números que su rival, también necesita un triunfo luego de su caída ante el Once Caldas en el debut de la segunda era de Rafael Dudamel con el equipo Azucarero.
El entrenador regresó luego de la renuncia de Alberto Gamero y el objetivo es mejorar el rendimiento del equipo para entrar a los ocho mejores y alejarse en definitiva del descenso y espera comenzar a ganar esta tarde ante el Cúcuta.
El Cali y el Cúcuta se han enfrentado en 21 ocasiones, la última vez fue el 22 de septiembre del 2020 con un empate a tres goles. El equipo caleño ha ganado en nueve ocasiones, se han presentado seis empates y el Cúcuta ha ganado seis veces.
Sigue acá el minuto a minuto del partido Cúcuta - Cali
Joao Abonía (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Avilés Hurtado (Deportivo Cali) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ronaldo Pájaro con un pase de cabeza.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Federico Abadía (Cúcuta Deportivo).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ronaldo Pájaro (Deportivo Cali) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Avilés Hurtado con un centro al área.
Corner,Deportivo Cali. Corner cometido por Joao Abonía.
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fernando Álvarez (Deportivo Cali).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luifer Hernández (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Léider Berdugo.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Julián Quiñónes.
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) remata al larguero, remate con la izquierda desde fuera del área.
Fuera de juego, Cúcuta Deportivo. Joao Abonía intentó un pase en profundidad pero Eduar Arízalas estaba en posición de fuera de juego.
Kevin Londoño (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Andrés Colorado (Deportivo Cali).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento