Once Caldas vs Pasto EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

Once Caldas y Pasto llegan en un gran momento a esta jornada 11 de la Liga Colombiana, ambos equipos buscan colarse en la cima de la tabla del Torneo Apertura.

Once Caldas consiguió una tercera victoria consecutiva en liga al vencer 0-2 como visitante al Deportivo Cali en la fecha pasada, un resultado que lo tiene iniciando esta jornada en el tercer lugar de la tabla y a solo dos puntos del líder, Atlético Nacional. Le han anotado nueve goles, lo que destaca el gran trabajo que ha hecho una ofensiva que es la segunda mejor del Apertura antes de esta fecha con 18 goles a su nombre, además, haber mantenido el arco imbatido en sus dos presentaciones más recientes ha sido también una gran noticia para el entrenador Hernán Herrera.

Por el lado del equipo visitante viene de conseguir una victoria por 2-0 en la jornada anterior, estirando así su racha invicta a seis partidos ligueros (3 victorias y 3 empates), por lo cual entra a este choque con los mismos puntos que el líder, pero en el segundo lugar de la tabla por la diferencia de goles.

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Historial de enfrentamientos

Once Caldas ha ganado los últimos tres duelos oficiales entre estos equipos y seis de los últimos 11 (empato 1, perdió 4). Once Caldas ganó cuatro de sus cinco choques previos en casa ante el Deportivo Pasto (P1).

Convocados de Once Caldas

Convocados de Pasto

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