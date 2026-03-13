🔴EN VIVO Atlético Nacional vs. Llaneros: por la jornada once de la liga
El conjunto verdolaga recibe en el Atanasio Girardot a un Llaneros que llega en buen momento y sueña con acercarse a los puestos de cuadrangulares.
Atlético Nacional y Llaneros se enfrentarán este viernes desde las 8:30 p.m. en el estadio Estadio Atanasio Girardot por la fecha 11 de la , en un duelo que pondrá frente a frente al líder del campeonato y a un equipo que busca seguir escalando en la tabla.
El conjunto antioqueño llega en un gran momento tras encadenar dos victorias consecutivas, incluida una contundente goleada 4-0 frente a Junior de Barranquilla en condición de visitante. Con 21 puntos en nueve partidos, el equipo verdolaga lidera la clasificación y buscará mantenerse en lo más alto ante su afición.
Para este compromiso se espera el regreso del arquero David Ospina, quien se perdió la jornada anterior por un cuadro gripal, así como la posible rotación en ataque con la presencia de Edwin Cardona. En la mitad del campo, Juan Manuel Zapata podría mantenerse como titular tras sus buenas actuaciones recientes.
Por su parte, Llaneros llega motivado luego de sumar tres partidos sin derrota (una victoria y dos empates). El equipo de Villavicencio ocupa la décima posición con 14 puntos y está a solo una unidad de la zona de cuadrangulares, por lo que buscará sumar en una plaza complicada. Jugadores experimentados como Francisco Meza y Jhon Vásquez serán claves en la intención del visitante de dar la sorpresa en Medellín.
Siga acá la tramsmisión del partido:
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Cambios en ambos equipos
Se va Alfredo Morelos para nacional y se va Juan Jose Ramirez. entra Dairon Asprilla y Luis Miranda.
La intención fue buena
Llaneros sigue intentado entrar en ataque.
Gran llegada de Nacional
Andrés Roman falla un remate fuera del área que pasa muy cerca.
Otra oportunidad que pierde Llaneros
Jhon Vázquez falla un remate claro de gol.
Primeras para el visitante
Avísa Llaneros con dos jugadas claras de gol.
La saca encima del arco la defensa
Tiro de esquina para Nacional.
La primera del segundo tiempo
Tocó fuerte la puerta Atlético Nacional.
Inicia el segundo tiempo
Ya rueda el balón.
Finaliza el primer tiempo
Atlético Nacional 1-0 Llaneros.
Tiempo adicional
Se sumarán tres minutos.
Presión alta
Llaneros no deja salir al local.
Partido trabado
Ambos equipos no logran concretar jugadas de ataque.
Golpe tras el saque
David Ospina se golpea contra el delantero de Llaneros tras realizar el saque.
Duro golpe al jugador de Llaneros
Jhon Vázquez se duele en el suelo.
La falló delante del arco
Nicolás Rodriguez roba el balón en mitad de la cancha y se fue solo contra la portería.
Cobra fuera de lugar
Alfredo Morelos se encontraba en pocisión inválida.
Revisan la posisión de Roman
A la espera de la decisión del juez.
GOOOOOOOL DE NACIONAL
Alfredo Morelos logra rematar el rebóte dejado por el portero.
El balón pasó muy cerca
El balón sale desviado al tiro de esquina para Nacional.
Primera de llaneros
Tiro de esquina para la visita.
Jugada de peligro
Tiro de esquina para Nacional.
La visita no baja los brazos
Llaneros ataca a pesar del gol temranero.
GOOOOOOOOOL DE NACIONAL
Mateus Uribe empuja el balón luego de un gran centro.
Inicia el partido
Ya rueda el balón.