🔴EN VIVO Atlético Nacional vs. Llaneros: por la jornada once de la liga

Atlético Nacional y Llaneros se enfrentarán este viernes desde las 8:30 p.m. en el estadio Estadio Atanasio Girardot por la fecha 11 de la , en un duelo que pondrá frente a frente al líder del campeonato y a un equipo que busca seguir escalando en la tabla.

El conjunto antioqueño llega en un gran momento tras encadenar dos victorias consecutivas, incluida una contundente goleada 4-0 frente a Junior de Barranquilla en condición de visitante. Con 21 puntos en nueve partidos, el equipo verdolaga lidera la clasificación y buscará mantenerse en lo más alto ante su afición.

Para este compromiso se espera el regreso del arquero David Ospina, quien se perdió la jornada anterior por un cuadro gripal, así como la posible rotación en ataque con la presencia de Edwin Cardona. En la mitad del campo, Juan Manuel Zapata podría mantenerse como titular tras sus buenas actuaciones recientes.

Por su parte, Llaneros llega motivado luego de sumar tres partidos sin derrota (una victoria y dos empates). El equipo de Villavicencio ocupa la décima posición con 14 puntos y está a solo una unidad de la zona de cuadrangulares, por lo que buscará sumar en una plaza complicada. Jugadores experimentados como Francisco Meza y Jhon Vásquez serán claves en la intención del visitante de dar la sorpresa en Medellín.

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