🔴América vs Tolima EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana
América de Cali recibe al Deportes Tolima en nueva jornada de la Liga Colombiana.
América ha tenido unas últimas semanas de altos y bajos, ya que logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer 2-1 a Atlético Bucaramanga, pero cayó 2-0 en su partido siguiente, en liga ante Deportivo Pasto, un resultado que puso fin a su racha de tres victorias en fila.
Ese revés también fue la tercera derrota del América en esta Liga, donde se encontraba en el sexto lugar de la tabla antes del arranque de la jornada, pero con apenas dos puntos de ventaja con respecto al 12° clasificado.
Le puede interesar: “No tengo la menor duda de la calidad de mis futbolistas”: Dudamel tras debutar con victoria
Tolima tuvo que atender sus compromisos continentales recientemente, ya que a mitad de semana superó 2-0 al O’Higgins de Chile para darle vuelta a su serie (2-1) y meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya con ese objetivo cumplido, Los Pijaos podrán enfocarse nuevamente en sus tareas domésticas, donde si bien ganaron en su más reciente presentación 1-0 vs Atlético Nacional.
Historial entre ambos
Tolima no ha perdido en sus últimos cuatro duelos con América (2 victorias y 2 empates), con esos dos triunfos siendo a domicilio. De hecho, Tolima ha ganado ocho de sus últimos 14 choques ante América (3 empates y 3 derrotas).
Convocados de América
Convocados de Tolima
Siga aca el minuto a minuto del partido
Remate fallado por Cristian Arrieta (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Juan Torres.
Falta de Marlon Torres (América de Cali).
Luis Sandoval (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Junior Hernández (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sebastián Guzmán.
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Falta de Andrés Mosquera (América de Cali).
Luis Sandoval (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Tilman Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Torres (Deportes Tolima).
Cambio en América de Cali, entra al campo Andrés Mosquera sustituyendo a Nicolás Hernández debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jean (América de Cali).
Nicolás Hernández (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Remate rechazado de Mateo Castillo (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Tilman Palacios.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kelvin Flórez (Deportes Tolima).
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Juan Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Marlon Torres (América de Cali) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Omar Bertel.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Kelvin Flórez (Deportes Tolima).
Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Yeison Guzmán (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Guzmán (Deportes Tolima).
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Yeison Guzmán.
Remate rechazado de Luis Sandoval (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jersson González.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jean.
Luis Sandoval (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Mateo Castillo.
¡Gooooool! América de Cali 0, Deportes Tolima 1. Adrián Parra (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jersson González.
Remate fallado por Tilman Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Josen Escobar.
Tilman Palacios (América de Cali) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate fallado por Jorge Valencia (América de Cali) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Mateo Castillo con un centro al área.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rafael Carrascal (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorge Valencia.
Falta de Juan Torres (Deportes Tolima).
Josen Escobar (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Tilman Palacios (América de Cali).
Cristian Arrieta (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Juan Mera.
Remate rechazado de Rafael Carrascal (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yeison Guzmán.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Tilman Palacios (América de Cali) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Yeison Guzmán.
Fuera de juego, América de Cali. Tilman Palacios intentó un pase en profundidad pero Jorge Valencia estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado a la escuadra izquierda. Yeison Guzmán (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Neto Volpi.
Mateo Castillo (América de Cali) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Mera (Deportes Tolima).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento