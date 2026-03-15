🔴América vs Tolima EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

América ha tenido unas últimas semanas de altos y bajos, ya que logró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer 2-1 a Atlético Bucaramanga, pero cayó 2-0 en su partido siguiente, en liga ante Deportivo Pasto, un resultado que puso fin a su racha de tres victorias en fila.

Ese revés también fue la tercera derrota del América en esta Liga, donde se encontraba en el sexto lugar de la tabla antes del arranque de la jornada, pero con apenas dos puntos de ventaja con respecto al 12° clasificado.

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Tolima tuvo que atender sus compromisos continentales recientemente, ya que a mitad de semana superó 2-0 al O’Higgins de Chile para darle vuelta a su serie (2-1) y meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya con ese objetivo cumplido, Los Pijaos podrán enfocarse nuevamente en sus tareas domésticas, donde si bien ganaron en su más reciente presentación 1-0 vs Atlético Nacional.

Historial entre ambos

Tolima no ha perdido en sus últimos cuatro duelos con América (2 victorias y 2 empates), con esos dos triunfos siendo a domicilio. De hecho, Tolima ha ganado ocho de sus últimos 14 choques ante América (3 empates y 3 derrotas).

Convocados de América

Convocados de Tolima

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