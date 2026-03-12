Simulador de la cuota de contrato laboral de aprendizaje SENA en 2026: Funciones y cómo acceder

Simulador de la cuota de aprendices SENA para su contratación - Logo Servicio Nacional de Aprendizaje - Foto de referencia - Getty Images, Colprensa.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) les brinda a sus aprendices la oportunidad de iniciar sus vidas profesionales en un entorno laboral real, mediante la posibilidad de ser contratados bajo la modalidad de contrato de aprendizaje.

Esta fase en su proceso de formación, conocida como etapa productiva, les brinda la oportunidad a los aprendices SENA de complementar sus conocimientos; esto, antes de obtener su título como técnico o tecnólogo.

¿Qué beneficios brinda el Contrato de Aprendizaje al aprendiz SENA?

La posibilidad de optar por un contrato de aprendizaje les brinda múltiples beneficios tanto a los aprendices como a las empresas. Una persona que se encuentre en su etapa productiva podrá disfrutar de:

Experiencia laboral Los aprendices tienen la posibilidad de adquirir experiencia en un entorno profesional real, introduciéndose de lleno al mundo profesional.

Los aprendices tienen la posibilidad de adquirir introduciéndose de lleno al mundo profesional. Apoyo económico Durante su proceso de formación, el aprendiz recibirá un apoyo económico del 75% del salario mínimo para el 2026 ; esto durante su etapa lectiva Y del 100% durante su fase productiva.

Durante su proceso de formación, el aprendiz recibirá un del ; esto durante su Y del durante su Desarrollo de actividades: El contrato de aprendizaje les permite a los aprendices poner en práctica los conocimientos adquiridos en su etapa lectiva , además de adquirir nueva información que les posibilitará crecer profesionalmente.

El contrato de aprendizaje les permite a los aprendices , además de adquirir nueva información que les posibilitará crecer profesionalmente. Entrada al mundo laboral: Facilita el acceso de los aprendices a oportunidades laborales, ofreciéndoles la posibilidad de obtener empleo formal.

¿Qué beneficios otorga el contrato de aprendizaje a las empresas?

Las empresas reguladas con más de 15 trabajadores deben contratar un aprendiz por cada 20 trabajadores, y uno adicional por fracción entre 10 y 20.

Es decir, una empresa con 52 trabajadores debe contratar tres aprendices:

Dos aprendices por los primeros 40 empleados.

Un aprendiz por los 12 restantes.

Esta posibilidad no solamente favorece al aprendiz; también les brinda beneficios a las empresas que les proporcionen una oportunidad laboral a los aprendices en su etapa productiva.

Formación adaptada: Las empresas pueden ajustar la formación de los aprendices a sus necesidades propias, lo que permite crear talento que se ajuste a sus requerimientos y cultura.

Cumplir con la normatividad vigente: La empresa obligada a contratar aprendices que decida no firmar contratos de aprendizaje, deberá pagar la monetización mensual, informando al SENA esa decisión. Por regla general, el valor que se le paga al SENA por la monetización es de 1 salario mínimo mensual por cada contrato que no firme.

Ayuda social: Contribuye para que los colombianos accedan a más y mejores oportunidades laborales, sociales y económicas.

¿Cómo saber el costo de contratación de un aprendiz SENA bajo contrato de aprendizaje?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) les brindará a las empresas que estén interesadas en contratar a un aprendiz SENA, un simulador para conocer la cuota de contrato de aprendizaje, lo que les permitirá entender el valor exacto de lo que conllevará económicamente la contratación.

Esta herramienta propone un conjunto de variables que se tienen en cuenta para calcular los costos de las alternativas disponibles para cumplir la obligación de las empresas con más de 15 trabajadores.

Dependiendo de la cuota de aprendices que la empresa pueda llegar a tener en su momento, esta puede introducir la cantidad de estudiantes del SENA en el simulador, junto al programa que cursa el aprendiz (técnico y/o tecnólogo), y se le dará a conocer los costos de contratación totales por la cantidad de aprendices.

Así mismo, se mostrará el costo total a pagar por monetización, en caso de no hacer efectiva la contratación, haciendo el balance entre estos dos escenarios para entender cuál es una posible alternativa para la empresa.

Esta herramienta, del Servicio Nacional de Aprendizaje, está disponible en la página web de la entidad. www.sena.edu.co, en el apartado de ‘Empresarios’, dándole clic al botón de ‘Simulador de costos contrato de aprendizaje’ en donde el empresario podrá realizar el ejercicio según corresponda.