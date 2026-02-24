SENA abrió convocatoria para trabajo en Alemania: Colombianos podrán ganar hasta $15 millones al mes. Getty Images

El SENA, como parte de su función de promocionar la empleabilidad de los colombianos y acercarlos a empresas en las que podrían ser requeridos sus talentos, actualiza constantemente la cartelera de vacantes de su Agencia Pública de Empleo, APE.

De esta manera surgen iniciativas como TEAM 6.1, que significa “Trabajadores Colombianos Especializados para Alemania”. El objetivo de este proyecto es lograr que más colombianos consigan empleo formal en Alemania.

Bajo este acuerdo se busca fortalecer la migración “justa” y legal, supliendo vacantes para personal cualificado en áreas profesionales previamente definidas. Entérese a continuación de cuáles son los últimos cargos ofertados:

¿Qué perfiles buscan?

En esta ocasión, TEAM 6.1 busca proveer cuatro (4) posiciones para profesionales en enfermería que deseen desplazarse a Berlín, Alemania.

Conozca a continuación todos los datos del perfil profesional:

Enfermero

Educación: Título profesional de enfermería con diploma de grado y tarjeta profesional.

Título profesional de enfermería con diploma de grado y tarjeta profesional. Experiencia: Mínimo 24 meses de experiencia profesional.

Mínimo 24 meses de experiencia profesional. Tipo de contrato: Durante el proceso de la homologación, contrato a término fijo y, posteriormente, a tiempo indefinido.

Durante el proceso de la homologación, contrato a término fijo y, posteriormente, a tiempo indefinido. Salario: 2.828,00 € brutos mensuales durante el proceso de reconocimiento del título ($12.305.701.28 pesos colombianos mensuales aprox.). Con el título homologado, el salario llega a 3.600,40 € brutos mensuales ($15.658.884.61 pesos colombianos).

2.828,00 € brutos mensuales durante el proceso de reconocimiento del título ($12.305.701.28 pesos colombianos mensuales aprox.). Con el título homologado, el salario llega a Jornada de trabajo: 38,5 horas por semana.

Funciones y responsabilidades

Colaboración en el proceso de cuidados, en el marco del proceso de reconocimiento. Apoyar la atención de pacientes en estrecha colaboración con sus colegas alemanes.

De acuerdo con la APE, las funciones incluyen:

Participación en la recopilación de información relevante para los cuidados (historial médico, necesidades de cuidados, recursos, biografía) bajo supervisión.

(historial médico, necesidades de cuidados, recursos, biografía) bajo supervisión. Observación del estado físico y psíquico de los pacientes (por ejemplo, signos vitales, respiración, movilidad, orientación, dolor) y transmisión de estas observaciones al personal de enfermería responsable.

Apoyo en la planificación y ejecución de medidas de cuidados según las normas y conceptos de cuidados vigentes en el centro.

según las normas y conceptos de cuidados vigentes en el centro. Colaboración en la evaluación de los cuidados: retroalimentación sobre cambios, efecto de las medidas, bienestar de los pacientes.

¿Cómo aplicar a la convocatoria para trabajar en Alemania?

Si desea participar en la convocatoria de trabajo de TEAM 6.1 en Alemania, puede inscribirse de la siguiente manera:

Registrar la hoja de vida en la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo del SENA: https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx Postularse a la vacante de su interés.

Tenga en cuenta que solo se pueden postular personas que residan en Colombia y únicamente los preseleccionados serán llamados a entrevista presencial en Bogotá entre el 19 y el 29 de mayo de 2026.

Los resultados de las entrevistas serán publicados hasta el 5 de junio de 2026 y, después de ello, las personas seleccionadas deberán tener un proceso de aprendizaje de alemán para así poder desplazarse a Alemania en 2028.

