¿Qué carreras hay en el SENA para 2026? Lista de programas técnicos y tecnólogos formación virtual

Conozca la oferta virtual del SENA para este 2026.

Imagen de referencia y logo del SENA

Imagen de referencia y logo del SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tuvo la primera oferta de formación titulada virtual del 2026, que según la entidad tiene como objetivo beneficiar a más de 30.000 personas en Colombia y en el exterior, formación que será gratuita, flexible y certificada.

Esta convocatoria reunió más de 40 programas de los niveles técnico y tecnólogo, que abarcan diferentes áreas del conocimiento, como lo serían tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa, gestión empresarial y desarrollo productivo.

Si bien esta primera oferta de formación ya cerró, les recordamos que a lo largo del año se presentan diferentes convocatorias académicas realizadas por esta entidad, por eso les dejaremos los requisitos que pide el SENA para poder aplicar y los diferentes programas que tiene esta institución para este 2026.

¿Qué requisitos pide el SENA para poder entrar a cualquier programa de formación?

Según la entidad educativa, estos son los requisitos:

  • Estar registrado en la plataforma del SENA Betowa.sena.edu.co
  • Para programas titulados, la edad mínima de ingreso es de 14 años y no hay edad máxima

Los requisitos varían según el programa y deben verificarse en la plataforma al momento de la inscripción. En términos generales son estos:

  • Técnico: no exige título de bachiller
  • Tecnólogo: requiere título de bachiller y certificación de las pruebas Saber 11 del ICFES

¿Qué programas técnico y tecnólogo tiene el SENA para este 2026 en la modalidad virtual?

Técnico

  • Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.
  • Emprendimiento y Fomento Empresarial.
  • Preselección de Talento Humano mediado por herramientas TIC.
  • Asesoría Comercial.
  • Proyectos Agropecuarios.
  • Venta de Productos en Línea.
  • Atención Integral al Cliente.
  • Integración de Contenidos Digitales.
  • Programación de Software.
  • Servicios Comerciales y Financieros.
  • Servicios y Operaciones Microfinancieras.
  • Operaciones de Comercio Exterior.
  • Control de Calidad en Confección Industrial.
  • Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.
  • Saneamiento y Salud Ambiental.
  • Servicio de Recepción Hotelera.
  • Agente de Tránsito y Transporte.
  • Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
  • Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube.
  • Comercio de Productos Sostenibles.
  • Compras y Abastecimiento.
  • Marketing Digital para el Sistema Moda.
  • Operaciones Comerciales en Retail.
  • Promoción de Contenidos en Medios Digitales.

Tecnólogo

  • Análisis y Desarrollo de Software.
  • Coordinación de Procesos Logísticos.
  • Gestión Agroempresarial.
  • Gestión Contable y de Información Financiera.
  • Desarrollo Publicitario.
  • Desarrollo Multimedia y Web.
  • Desarrollo de Medios Gráficos Visuales.
  • Gestión de Negocios y Finanzas.
  • Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación.
  • Implementación y Gestión de Bases de Datos.
  • Gestión Integral del Transporte.
  • Animación Digital.
  • Gestión de Redes de Datos.
  • Gestión Eficiente de la Energía
  • Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda
  • Desarrollo de Productos Electrónicos
  • Animación 3D
  • Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos

Programas nuevos de la primera oferta

  • Gestión de Negocios y Finanzas
  • Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación
  • Implementación y Gestión de Bases de Datos

