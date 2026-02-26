¿Qué carreras hay en el SENA para 2026? Lista de programas técnicos y tecnólogos formación virtual
Conozca la oferta virtual del SENA para este 2026.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tuvo la primera oferta de formación titulada virtual del 2026, que según la entidad tiene como objetivo beneficiar a más de 30.000 personas en Colombia y en el exterior, formación que será gratuita, flexible y certificada.
Esta convocatoria reunió más de 40 programas de los niveles técnico y tecnólogo, que abarcan diferentes áreas del conocimiento, como lo serían tecnología, comercio, servicios, logística, finanzas, marketing digital, industria creativa, gestión empresarial y desarrollo productivo.
Si bien esta primera oferta de formación ya cerró, les recordamos que a lo largo del año se presentan diferentes convocatorias académicas realizadas por esta entidad, por eso les dejaremos los requisitos que pide el SENA para poder aplicar y los diferentes programas que tiene esta institución para este 2026.
¿Qué requisitos pide el SENA para poder entrar a cualquier programa de formación?
Según la entidad educativa, estos son los requisitos:
- Estar registrado en la plataforma del SENA Betowa.sena.edu.co
- Para programas titulados, la edad mínima de ingreso es de 14 años y no hay edad máxima
Los requisitos varían según el programa y deben verificarse en la plataforma al momento de la inscripción. En términos generales son estos:
- Técnico: no exige título de bachiller
- Tecnólogo: requiere título de bachiller y certificación de las pruebas Saber 11 del ICFES
¿Qué programas técnico y tecnólogo tiene el SENA para este 2026 en la modalidad virtual?
Técnico
- Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras.
- Emprendimiento y Fomento Empresarial.
- Preselección de Talento Humano mediado por herramientas TIC.
- Asesoría Comercial.
- Proyectos Agropecuarios.
- Venta de Productos en Línea.
- Atención Integral al Cliente.
- Integración de Contenidos Digitales.
- Programación de Software.
- Servicios Comerciales y Financieros.
- Servicios y Operaciones Microfinancieras.
- Operaciones de Comercio Exterior.
- Control de Calidad en Confección Industrial.
- Patronaje Industrial de Prendas de Vestir.
- Saneamiento y Salud Ambiental.
- Servicio de Recepción Hotelera.
- Agente de Tránsito y Transporte.
- Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
- Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube.
- Comercio de Productos Sostenibles.
- Compras y Abastecimiento.
- Marketing Digital para el Sistema Moda.
- Operaciones Comerciales en Retail.
- Promoción de Contenidos en Medios Digitales.
Tecnólogo
- Análisis y Desarrollo de Software.
- Coordinación de Procesos Logísticos.
- Gestión Agroempresarial.
- Gestión Contable y de Información Financiera.
- Desarrollo Publicitario.
- Desarrollo Multimedia y Web.
- Desarrollo de Medios Gráficos Visuales.
- Gestión de Negocios y Finanzas.
- Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación.
- Implementación y Gestión de Bases de Datos.
- Gestión Integral del Transporte.
- Animación Digital.
- Gestión de Redes de Datos.
- Gestión Eficiente de la Energía
- Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda
- Desarrollo de Productos Electrónicos
- Animación 3D
- Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos
Programas nuevos de la primera oferta
- Gestión de Negocios y Finanzas
- Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación
- Implementación y Gestión de Bases de Datos
