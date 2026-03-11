Alcaldía de Bogotá anuncia segunda convocatoria de Gestores del Orden: Así puede aplicar

La Alcaldía de Bogotá, en cooperación con la Agencia de Empleo Compensar, ha confirmado el inicio de la segunda convocatoria para Gestores del Orden, que se llevará a cabo en las próximas semanas.

Este cuerpo auxiliar, que se formó durante la alcaldía de Carlos Fernando Galán, es un puente entre la ciudadanía y las instituciones del Distrito.

Su función es mejorar el orden y la seguridad en los barrios y ya operan en cuatro sectores de la ciudad, en las localidades de Chapinero y Teusaquillo. Aquí puede consultar cómo hacer parte de esta convocatoria:

¿Qué labores ejerce un Gestor del Orden en Bogotá?

Anunciado desde finales de 2025, los Gestores del Orden son un cuerpo auxiliar de la Alcaldía que se encarga de mediar la convivencia en sectores priorizados de Bogotá. Su trabajo es que, por medio del diálogo, intervendrán en espacios de la ciudad para prevenir delitos, recuperar espacios, promover el respeto por las normas y enfrentar problemáticas como:

Exceso de ruido.

Mala gestión de residuos.

Consumo de sustancias en el espacio público.

¿Qué documentos son necesarios para la convocatoria de Gestores del Orden en Bogota?

La convocatoria de Gestores del Orden en Bogotá exige que las personas interesadas reúnan y entreguen una serie de documentos que permitan verificar su identidad, formación, experiencia y situación administrativa antes de la vinculación. Entre estos documentos, se encuentran:

Cédula de ciudadanía o extranjería

Certificación de situación militar definida (para hombres)

Tarjeta profesional según el caso, identificación de nombre identitario si aplica

Hoja de vida en formato SIDEAP (Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública)

Certificaciones de educación formal e informal

Experiencia laboral

Declaraciones juramentadas

Certificados de afiliación a EPS, fondos de pensiones y cesantías, además de certificación bancaria reciente.

Una vez listos, los documentos deben organizarse en archivos PDF (en algunos casos unificando varios soportes en un solo documento) y ordenarse cronológicamente del más reciente al más antiguo.

La Alcaldía enfatiza que para el proceso de elección se tendrán en cuenta todos los conocimientos posibles que sumen a la hora de ejercer funciones: Primeros auxilios, mediación y conciliación, herramientas de ofimática, primer respondiente, etc.

¿En qué fechas inicia y termina la segunda convocatoria de Gestores del Orden en Bogotá?

Cabe aclarar que aún no ha iniciado formalmente el proceso de selección y recibimiento de hojas de vida para aplicar, ya que este llamado es enfocado a que prepare sus documentos y conozca sobre las labores que podría ejercer.

Sin embargo, dentro de los próximos días comenzará la convocatoria oficialmente, por lo que se recomienda estar pendiente de los canales disponibles para enterarse de las fechas importantes de la convocatoria.

Para más información, puede consultar en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dando clic en el banner de Gestores del Orden, o ingresando a este enlace: https://scj.gov.co/gestores-del-orden.

También puede revisar este vídeo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) en la red social X, para conocer detalles de la convocatoria: