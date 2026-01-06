Así quedó el salario 2026 para un aprendiz del SENA: Porcentaje de las etapas bajo Ley 2466 de 2025

Con el incremento del salario mínimo en 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro, los aprendices del SENA se verán beneficiados con la remuneración que recibirán a partir de este año.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro trajo cambios importantes para miles de aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Con la entrada en vigor de la Ley 2466 de 2025, se modificaron las condiciones económicas y de protección social para quienes se encuentran vinculados mediante contrato de aprendizaje, tanto en la etapa lectiva como en la productiva.

Estas medidas buscan mejorar la estabilidad y el reconocimiento del aprendiz dentro del mercado laboral colombiano.

¿Qué es el SENA y por qué es clave para el empleo en Colombia?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución pública que ofrece formación profesional integral y gratuita a trabajadores, jóvenes y empresas. Su misión está orientada al desarrollo social y técnico del país, con el objetivo de mejorar la productividad, la competitividad y las oportunidades de empleo.

Cada año, miles de aprendices ingresan a programas técnicos y tecnológicos que combinan estudio y práctica laboral a través del contrato de aprendizaje.

Etapas del contrato de aprendizaje del SENA

El contrato de aprendizaje se divide en dos fases obligatorias que se cumplen desde el inicio de la vinculación hasta el último día del proceso formativo:

Etapa lectiva: salario del 75% en 2026

La etapa lectiva corresponde al periodo de formación teórica. Según la nueva normativa, el aprendiz recibe el 75% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

75% del salario mínimo 2026: $1.313.178 COP

Este cambio representa un avance significativo, ya que anteriormente los aprendices solo recibían el 50% del salario mínimo durante esta fase.

Etapa productiva: salario del 100% en 2026

La etapa productiva o práctica es el momento en el que el aprendiz aplica sus conocimientos en una empresa patrocinadora. A partir de 2026, el pago será del 100% del salario mínimo legal vigente.

100% del salario mínimo 2026: $1.750.905 COP

Antes de la reforma, en esta etapa solo se reconocía el 75% del salario, lo que evidencia una mejora sustancial en los ingresos del aprendiz.

Lea también: Pago que reciben los aprendices en etapa electiva tras reforma laboral 2025: ¿Incluye ARL? Entérese

Seguridad social para aprendices del SENA en 2026

La Ley 2466 de 2025 también fortaleció la protección social de los aprendices, especialmente durante la etapa práctica:

Salud (EPS): cobertura total a cargo de la empresa patrocinadora.

cobertura total a cargo de la empresa patrocinadora. Riesgos Laborales (ARL): cobertura completa asumida por la empresa tanto en etapa lectiva como productiva.

cobertura completa asumida por la empresa tanto en etapa lectiva como productiva. Pensión: en la etapa lectiva no es obligatorio el pago, pero el aprendiz debe estar registrado. La cotización inicia en la etapa práctica.

en la etapa lectiva no es obligatorio el pago, pero el aprendiz debe estar registrado. La cotización inicia en la etapa práctica. Auxilio de transporte: debe ser reconocido según lo establece la normativa vigente.

El aumento del salario mínimo en los últimos años ha sido clave para mejorar las condiciones de los aprendices del SENA. En la última década, el SMMLV ha pasado de $644.350 en 2015 a $1.423.500 en 2025, con incrementos destacados durante el gobierno de Gustavo Petro, como el 16% en 2023 y el 12% en 2024. Este crecimiento explica el mayor ingreso que recibirán los aprendices en 2026