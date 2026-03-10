El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha la Certificatón CampeSENA 2026, una iniciativa denominada “Cosechando Saberes”, con el objetivo de reconocer y certificar la experiencia laboral de campesinos y campesinas en todo el territorio nacional.

Esta estrategia gratuita, enmarcada en el programa de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, busca formalizar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de años de trabajo en el campo.

Plazo límite de la convocatoria para campesinos

La convocatoria estará abierta del 10 al 24 de marzo de 2026, y ofrecerá un total de 5.000 cupos. Está dirigida a mujeres y hombres que se desempeñan en diversos oficios del sector rural y que, gracias a su experiencia, han desarrollado un saber hacer que ahora podrá ser respaldado oficialmente mediante un certificado. Este documento dignifica su labor, y abre nuevas oportunidades en el ámbito laboral.

Los participantes tendrán la oportunidad de postularse para certificarse en uno de los 176 oficios disponibles, abarcando sectores de construcción, infraestructura, economía campesina, diseño, confeccion y moda, entre otras.

Requisitos para recibir la certificación “Cosechando Saberes”

Mantener el cultivo acuícola de acuerdo con metodologías y criterios técnicos de producción. Cosechar producción acuícola de acuerdo con requerimientos técnicos y buenas prácticas. Moler caña de acuerdo con métodos de producción y normativa técnica. Moldear panela de acuerdo con métodos de producción y normativa técnica. Cosechar racimos según procedimiento técnico. Potabilizar agua de acuerdo con manuales operativos y normativa.

Link oficial de CampeSENA 2026

Para conocer la oferta completa de certificaciones, los interesados pueden visitar la página web oficial. El proceso de inscripción es sencillo y accesible. Las personas interesadas en postularse deben ingresar a www.sena.edu.co, hacer clic en el banner de la Certificatón CampeSENA 2026 “Cosechando Saberes” que se encuentra en la página principal y diligenciar el formulario de inscripción disponible.

Formulario oficial aquí

“En esta convocatoria no recibirá cursos de formación, ni capacitación, ni vinculación laboral. El certificado que se expide en el proceso ECCL busca mejorar su perfil ocupacional y facilitar el acceso al mundo laboral. Este proceso se realizará 100% virtual“, detalla la convocatoria.

La certificación SENA reafirma el compromiso del SENA xon el reconocimiento de los saberes del campo, el frotalecimienyo de la dignificación del trabajo rural y la provisión de oportunidades para que los campesinos y campesinas del país obtengan una certificación oficial que valide su experiencia laboral.

Natalia Grajales, Directora del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, enfatizó la importancia de esta iniciativa. : “Desde el SENA impulsamos el trabajo decente, el reconocimiento de derechos y la dignificación de las condiciones de vida de las y los trabajadores que, desde el campo y la ciudad, aportan al desarrollo territorial, económico y social del país.”