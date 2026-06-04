Gremio médico advierte riesgos por implementación de plataforma RDA para entrega de medicamentos

SALUD

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) solicitó al Ministerio de Salud responder una serie de dudas sobre la implementación de la Historia Clínica Electrónica Interoperable (IHCE) y el Resumen Digital de Atención (RDA), antes de modificar la Resolución 1888 de 2025 que regula la dispensación de medicamentos financiados con la UPC.

A través de un derecho de petición, el gremio médico pidió información detallada sobre el avance real de estas herramientas digitales, incluyendo porcentajes de implementación, pruebas realizadas, disponibilidad tecnológica y condiciones técnicas para su operación en todo el país.

La ACSC advirtió que cualquier cambio regulatorio debe estar respaldado por una verificación efectiva de las capacidades de hospitales, clínicas, operadores logísticos y gestores farmacéuticos.

Además, expresó preocupación por la situación de las instituciones ubicadas en regiones con problemas de conectividad y limitaciones tecnológicas.

“La ACSC considera indispensable que cualquier decisión regulatoria sobre estos mecanismos digitales esté precedida de la verificación efectiva de las capacidades reales de los prestadores, operadores logísticos, gestores farmacéuticos y demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, señaló la organización.

El gremio también pidió al Gobierno dar a conocer los mecanismos de apoyo, gradualidad e interoperabilidad previstos para garantizar el funcionamiento de estas plataformas, así como las medidas de seguridad para proteger la información sensible de los pacientes.

Aunque respaldó la transformación digital del sistema de salud, la asociación hizo un llamado para que la reforma a la Resolución 1888 de 2025 solo sea expedida cuando existan garantías suficientes sobre el funcionamiento de la Historia Clínica Electrónica Interoperable y el Resumen Digital de Atención.

“Se debe evitar que la implementación de este tipo de herramientas, benéficas para el sistema, termine haciéndose de manera improvisada constituyendo barreras de atención en la continuidad y oportunidad de la prestación del servicio”, concluyó la ACSC.