Inician pagos de Ingreso Mínimo Garantizado: todo lo que debe saber

La Secretaría Distrital de Integración Social anunció desde la primera semana de marzo que iniciaron los pagos del programa de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondientes a los componentes de Primera Infancia y Educación, beneficiando a más de 670.000 personas integrantes de hogares con niñas, niños y adolescentes en Bogotá.

Durante el mes de marzo, se destinarán más de 13.000 millones de pesos para las transferencias monetarias, como parte del apoyo a las familias más vulnerables y el fortalecimiento del acceso a la educación. Los pagos se realizarán por medio de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía o mediante giro en Efecty. Las personas beneficiarias deberán esperar la notificación por mensaje de texto, que confirma la llegada del dinero para su posterior retiro.

Asimismo, la Secretaría explicó que el calendario de pagos fue ajustado con el propósito de que se realice una alineación con la asistencia escolar en los jardines infantiles y centros de crecer de integración social, además de las instituciones educativas de la Secretaría de Educación del Distrito.

El Distrito ajustó el calendario teniendo en cuenta que durante diciembre y enero no se desarrollaron actividades académicas en los servicios de integración social ni en los colegios del Distrito. Por esta razón, los apoyos económicos se entregarán durante los diez meses del calendario escolar.

Aunque el proceso de pagos inició en febrero, la Secretaria informó que el dinero empezó a verse reflejado en las cuentas de los beneficiarios desde las primeras semanas de marzo, debido a los tiempos requeridos para la liquidación de las transferencias.

