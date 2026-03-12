Desde Medellín piden priorizar el sueño como una estrategia de salud pública

Medellín

Desde el Hospital San Vicente Fundación de Medellín hicieron un llamado a reconocer el descanso y el sueño como un pilar esencial del bienestar, al mismo nivel que la alimentación y la actividad física, y priorizarlo como una estrategia de salud pública.

Debido a que la apnea se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y peores desenlaces tras un ataque cerebrovascular, se hace necesario valorarlo como una prioridad para garantizar la salud de la población en nuestro país.

Durante tres años, entre el 2023 y el 2025, el Hospital San Vicente Fundación Medellín atendió a 3.231 personas por trastornos del sueño; de ellas, 372 requirieron hospitalización y 21 consultaron por urgencias.

Adicionalmente, se atendió una población importante que fue valorada en consulta externa y en el laboratorio especializado.

¿Qué dicen los estudios?

Según este hospital, los estudios científicos indican que dormir mal y padecer apnea del sueño aumenta el riesgo de padecer las enfermedades crónicas.

Sobre nuestro país, indicó que el 59 por ciento de la población presenta trastornos del sueño.

Insistieron en que detectar esos trastornos y tratarlos a tiempo permite prevenir y controlar enfermedades crónicas y mejorar el pronóstico a largo plazo.

Según la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Vascular, “el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño tiene una estrecha relación con la obesidad, una condición en crecimiento a nivel global, lo que anticipa un aumento sostenido en su prevalencia. Sin embargo, su impacto trasciende el exceso de peso, ya que la evidencia lo reconoce como un factor independiente de riesgo cardiovascular, especialmente por su efecto sobre la presión arterial y la mayor probabilidad de desarrollar fibrilación auricular y otras arritmias”.

Por su parte, un estudio internacional denominado ‘The Sleep Heart Health Study’ demostró que las arritmias ventriculares complejas son mucho más frecuentes en personas con trastornos respiratorios del sueño que en la población general.

Día Mundial del Sueño

Este viernes, 13 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Sueño y hay que reconocer que este es un proceso biológico de reparación; durante la noche, el cerebro activa mecanismos de limpieza de metabolitos acumulados en la vigilia, como el beta-amiloide, vinculado con enfermedades neurodegenerativas.

Según los especialistas, cuando la calidad del sueño se altera, ya sea por insomnio o por apnea, se genera una desregulación cardiometabólica que puede favorecer o agravar hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular.

Johana Valderrama, neuróloga clínica del Hospital San Vicente Fundación Medellín, explicó que “los trastornos respiratorios del sueño son mucho más frecuentes de lo que imaginamos en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o un ataque isquémico transitorio. Están presentes entre el 32 % y el 63 % de los casos, y esta asociación no solo incrementa la mortalidad, sino que se relaciona con peores desenlaces funcionales después del evento neurológico.

Insomnio crónico

Para los especialistas, cuando una persona padece el insomnio crónico, lo cual afecta a cerca del 10 por ciento de la población mundial, el cuerpo no alcanza etapas profundas del sueño que permiten recuperarse física y mentalmente.

Este tipo de trastorno genera que se tengan alteraciones en las hormonas que regulan el apetito y el azúcar en la sangre, así como problemas de memoria, concentración y rendimiento diario.

En la apnea obstructiva del sueño, las pausas repetidas en la respiración durante la noche disminuyen el oxígeno en la sangre y obligan al corazón a trabajar bajo mayor presión, lo cual favorece el aumento de la presión arterial y desajusta los mecanismos que controlan el ritmo cardíaco, elevando el riesgo de complicaciones cardiovasculares.