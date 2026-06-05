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05 jun 2026 Actualizado 00:34

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Medellín

A la cárcel un hombre que secuestró y abusó de una mujer trans durante varios días en Bello

La víctima fue encerrada en la casa durante seis días, donde, además de golpearla, le ocasionó daños al inmueble de la mujer trans.

Foto referencia cortesía

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Bello- Antioquia

Las autoridades capturaron a un hombre acusado de los presuntos delitos de acceso carnal violento, acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y secuestro simple. Estos actos los habría cometido con una mujer trans en el municipio de Bello, en el norte del valle de Aburrá.

La fiscalía presentó a Jonathan Herrera Arias ante un juez de la República que ordenó detención en centro carcelario, ya que, según la investigación y los elementos de prueba, el judicializado, presuntamente, golpeaba y abusaba sexualmente de una mujer trans entre los años 2024 y 2026. Al parecer, estos actos los cometía bajo efectos del alcohol.

También detalló el ente investigador que, en noviembre de 2024, el procesado le proporcionó unas gotas de un somnífero dejándola en estado de indefensión; luego la encerró en su propia casa durante seis días. Durante ese tiempo la habría abusado, golpeado y habría ocasionado daños en el inmueble de la víctima.

  • Abuso sexual
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Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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