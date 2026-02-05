¿Qué pasa si una persona no duerme lo suficiente? Esto dice la medicina

Dormir no es solo “descansar” por unas horas. De acuerdo con información médica divulgada por MedlinePlus, "el sueño es un proceso biológico esencial para el funcionamiento del cerebro y del cuerpo", y su alteración puede tener efectos directos sobre la salud física y mental.

Especialistas citados por este portal de información en salud, respaldado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, advierten que no dormir bien va más allá del cansancio y puede afectar desde la memoria hasta el sistema cardiovascular.

¿Qué es el sueño y por qué es tan importante?

Según explica MedlinePlus, mientras una persona duerme, el cerebro y el cuerpo continúan activos, atravesando distintas fases del sueño que permiten la recuperación física y el equilibrio hormonal.

Durante la noche se alternan etapas de sueño no REM (el sueño de movimientos oculares rápidos REM por sus siglas en inglés), que van del sueño ligero al profundo, y el sueño REM, fase en la que se presentan la mayoría de los sueños.

Entre los beneficios del sueño se encuentran la consolidación de la memoria, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de hormonas relacionadas con el crecimiento, el apetito y la fertilidad.

Cuántas horas de sueño se recomiendan

MedlinePlus recoge recomendaciones generales sobre la cantidad de horas de sueño necesarias según la edad, estas son las sugerencias:

Bebés (entre 4 y 12 meses): De 12 a 16 horas al día, incluyendo las siestas

De 12 a 16 horas al día, incluyendo las siestas Niños (entre 1 y 2 años): De 11 a 14 horas al día, incluyendo las siestas

De 11 a 14 horas al día, incluyendo las siestas Niños (entre 3 y 5 años): De 10 a 13 horas al día, incluyendo las siestas

De 10 a 13 horas al día, incluyendo las siestas Niños (entre 6 y 12 años): De 9 a 12 horas al día

De 9 a 12 horas al día Adolescentes (entre 13 y 18 años): De 8 a 10 horas al día

De 8 a 10 horas al día Adultos (18 años en adelante): De 7 a 9 horas al día

La plataforma médica también aclara que no solo importa la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. Dormir de forma interrumpida o no alcanzar las fases profundas puede generar efectos negativos, incluso si se cumplen las horas recomendadas.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando no duerme bien?

La falta de sueño, conocida médicamente como privación del sueño, puede afectar la capacidad de pensar con claridad, reaccionar con rapidez y formar recuerdos, según detalla MedlinePlus en sus contenidos educativos.

Además, esta condición puede alterar el estado de ánimo, provocando irritabilidad, ansiedad o depresión. En niños y adolescentes, estas alteraciones también pueden impactar las relaciones sociales y el rendimiento académico.

¿Qué enfermedades puede conllevar el no dormir bien a largo plazo?

De acuerdo con información médica compilada por MedlinePlus, dormir mal de manera frecuente aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como hipertensión, enfermedades del corazón, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y obesidad.

El portal también señala que la falta de sueño reduce la producción de hormonas que ayudan a la reparación celular, la creación de masa muscular y la defensa del organismo frente a infecciones.

Otro aspecto relevante es que la privación del sueño potencia los efectos del alcohol, lo que incrementa el riesgo de accidentes y errores en actividades que requieren atención.

¿Cómo mejorar los hábitos de sueño?

MedlinePlus recomienda adoptar rutinas saludables para mejorar la calidad del descanso. Entre las principales sugerencias están acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, evitar la cafeína y el alcohol antes de dormir, y reducir el uso de pantallas en la noche.

También se aconseja mantener el dormitorio oscuro, silencioso y con una temperatura adecuada, así como realizar actividades relajantes antes de acostarse.

En algunos casos, el personal médico puede recomendar estudios especializados o tratamientos específicos para mejorar la calidad del descanso.

